В Тюмени прогнозируется подорожание бытовой техники на 10%

Подорожание бытовой техники связывают с ростом курса валют Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени цены на бытовую технику в мае этого года вырастут на 10%. Это связано с ростом курса валют. Такой прогноз дала доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

«В мае средний рост стоимости составит 10%. На цену сильно повлияли растянувшиеся каналы поставки, от которых зависит и стоимость доставки, и доля комплектующих иностранного производства для производства российской техники», — передает слова Борисовой РБК Тюмень.

По словам эксперта, ключевым фактором, который оказывает сильное давление на рост цен бытовой техники в России является курс национальной валюты к доллару и евро. В связи с апрельским скачком ряд производителей уже подняли цены, а другие готовятся к этому. Как отметил доцент Дмитрий Морковкин, стоимость растет и из-за повышения спроса перед весенними праздниками.

Рост цен на бытовую технику был зафиксирован еще в 2023 году. По словам члена экспертного совета Московской биржи по листингу Юлии Грищенко, такая ситуация связана с обесцениванием национальной валюты. Она отметила, что электроника является отраслью, которая наиболее сильно зависит от импорта и доступности компонентов.