03 мая 2024

В Тюмени прогнозируется подорожание бытовой техники на 10%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
М.Видео. Тюмень, м видео, бытовая техника, микроволновка, микроволновая печь, мвидео, м-видео, мвидео
Подорожание бытовой техники связывают с ростом курса валют Фото:

В Тюмени цены на бытовую технику в мае этого года вырастут на 10%. Это связано с ростом курса валют. Такой прогноз дала доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

«В мае средний рост стоимости составит 10%. На цену сильно повлияли растянувшиеся каналы поставки, от которых зависит и стоимость доставки, и доля комплектующих иностранного производства для производства российской техники», — передает слова Борисовой РБК Тюмень.

По словам эксперта, ключевым фактором, который оказывает сильное давление на рост цен бытовой техники в России является курс национальной валюты к доллару и евро. В связи с апрельским скачком ряд производителей уже подняли цены, а другие готовятся к этому. Как отметил доцент Дмитрий Морковкин, стоимость растет и из-за повышения спроса перед весенними праздниками.

Рост цен на бытовую технику был зафиксирован еще в 2023 году. По словам члена экспертного совета Московской биржи по листингу Юлии Грищенко, такая ситуация связана с обесцениванием национальной валюты. Она отметила, что электроника является отраслью, которая наиболее сильно зависит от импорта и доступности компонентов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени цены на бытовую технику в мае этого года вырастут на 10%. Это связано с ростом курса валют. Такой прогноз дала доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова. «В мае средний рост стоимости составит 10%. На цену сильно повлияли растянувшиеся каналы поставки, от которых зависит и стоимость доставки, и доля комплектующих иностранного производства для производства российской техники», — передает слова Борисовой РБК Тюмень. По словам эксперта, ключевым фактором, который оказывает сильное давление на рост цен бытовой техники в России является курс национальной валюты к доллару и евро. В связи с апрельским скачком ряд производителей уже подняли цены, а другие готовятся к этому. Как отметил доцент Дмитрий Морковкин, стоимость растет и из-за повышения спроса перед весенними праздниками. Рост цен на бытовую технику был зафиксирован еще в 2023 году. По словам члена экспертного совета Московской биржи по листингу Юлии Грищенко, такая ситуация связана с обесцениванием национальной валюты. Она отметила, что электроника является отраслью, которая наиболее сильно зависит от импорта и доступности компонентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...