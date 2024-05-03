03 мая 2024

Из-за снегопада полиция ввела ограничения на четырех свердловских трассах

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Клипарт. Магнитогорск, проверка на дороге, гибдд, инспектор дпс
Инспекторы восстановят движение транспорта только при благоприятных условиях Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

В Свердловской области из-за снегопада и гололеда ввели ограничения на движение по четырем трассам. Автоинспекторы несут усиленную службу, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.

«Временные ограничения введены: для грузовиков на трассе Пермь — Екатеринбург с 162 по 352 км (от Ачитского района до Екатеринбурга), в Ревдинском районе для городского и междугороднего пассажирского транспорта. На трассе Ревда — Дегтярск — Курганово с 1 км + 830 м по 31 км + 850 м Ревдинского района. На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с 41 по 110 км и с 244 по 314 км Невьянского района для грузового и пассажирского транспорта в связи со снежным накатом на проезжей части», — сообщили в ведомстве.

В telegram-канале ведомства подчеркивается, что движение транспорта будет восстановлено при наступлении благоприятных дорожных условий. Сейчас наряды ДПС несут усиленную службу на дорогах.

Ночью 4 мая в регионе прошел мощный снегопад. На дорогах из-за непогоды образовались километровые пробки. Подробнее о разбушевавшейся стихии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Свердловской области из-за снегопада и гололеда ввели ограничения на движение по четырем трассам. Автоинспекторы несут усиленную службу, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД Свердловской области. «Временные ограничения введены: для грузовиков на трассе Пермь — Екатеринбург с 162 по 352 км (от Ачитского района до Екатеринбурга), в Ревдинском районе для городского и междугороднего пассажирского транспорта. На трассе Ревда — Дегтярск — Курганово с 1 км + 830 м по 31 км + 850 м Ревдинского района. На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с 41 по 110 км и с 244 по 314 км Невьянского района для грузового и пассажирского транспорта в связи со снежным накатом на проезжей части», — сообщили в ведомстве. В telegram-канале ведомства подчеркивается, что движение транспорта будет восстановлено при наступлении благоприятных дорожных условий. Сейчас наряды ДПС несут усиленную службу на дорогах. Ночью 4 мая в регионе прошел мощный снегопад. На дорогах из-за непогоды образовались километровые пробки. Подробнее о разбушевавшейся стихии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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