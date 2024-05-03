Город и регион заваливает снегом с вечера 3 мая Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

В мае 1984 года Свердловск (ныне Екатеринбург) накрыл снегопад, какого не видали в последние 100 лет. URA.RU публикует архивное видео и вспоминает, как город боролся со стихией.

На кадрах запечатлены люди, которые дружно вышли с лопатами чистить улицы от снега, и тяжелая техника, убирающая последствия снегопада. Школьник с ранцем, который пробирается сквозь сугробы по колено, и заснеженные деревья.

«После апрельских теплых дней 2 мая в Свердловске пошел снег, какого и в зиму не увидишь. За сутки насыпало полметра. Синоптики сообщили, что такого явления природы не было 100 лет», — говорит диктор. «Утром 3 мая 1984-го высота снежного покрова в Свердловске была 53 сантиметра. В этот день весь транспорт был парализован, люди пешком добирались на работу», — рассказала URA.RU о тех событиях главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

Общими усилиями с последствиями снегопада удалось справиться быстро, наладив работу транспорта. Старожилы вспоминают, что в мае 1984-го снег перестал падать лишь 7-го числа.

Спустя 40 лет, 4 мая 2024 года, Свердловскую область вновь накрыл сильнейший снегопад. Как уральцы переживают природный катаклизм — в трансляции URA.RU.