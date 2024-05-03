Где выпало больше всего снега в Свердловской области

Сильнее всего в Свердловской области снегом завалило Ревду

04 мая 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге за ночь 4 мая 2024 года выпало 7 сантиметров снега Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года Во время снегопада 4 мая в Свердловской области сильнее всего завалило Ревду — выпало 32 сантиметра осадков. В остальных городах региона появилось от 20 до трех сантиметров снега, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Высота снежного покрова в сантиметрах по данным метеостанций Свердловской области на 8 утра 4 мая: 32 см — Ревда, 21 см — Бисерть, 14 см — Висим, 14 см — Шамары… 7 см — Екатеринбург… Эпицентр осадков пришелся не на Красноуфимск или Полевской, а на район Ревды», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Только за ночь в Ревде выпало 30 сантиметров осадков. Такой снегопад относится к «опасным метеорологическим явлениям». Всю актуальную информацию о разбушевавшейся стихии URA.RU собирает в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время снегопада 4 мая в Свердловской области сильнее всего завалило Ревду — выпало 32 сантиметра осадков. В остальных городах региона появилось от 20 до трех сантиметров снега, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Высота снежного покрова в сантиметрах по данным метеостанций Свердловской области на 8 утра 4 мая: 32 см — Ревда, 21 см — Бисерть, 14 см — Висим, 14 см — Шамары… 7 см — Екатеринбург… Эпицентр осадков пришелся не на Красноуфимск или Полевской, а на район Ревды», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Только за ночь в Ревде выпало 30 сантиметров осадков. Такой снегопад относится к «опасным метеорологическим явлениям». Всю актуальную информацию о разбушевавшейся стихии URA.RU собирает в режиме онлайн.