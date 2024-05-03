03 мая 2024

Где выпало больше всего снега в Свердловской области

Сильнее всего в Свердловской области снегом завалило Ревду
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимний май. Екатеринбург
В Екатеринбурге за ночь 4 мая 2024 года выпало 7 сантиметров снега Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Во время снегопада 4 мая в Свердловской области сильнее всего завалило Ревду — выпало 32 сантиметра осадков. В остальных городах региона появилось от 20 до трех сантиметров снега, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Высота снежного покрова в сантиметрах по данным метеостанций Свердловской области на 8 утра 4 мая: 32 см — Ревда, 21 см — Бисерть, 14 см — Висим, 14 см — Шамары… 7 см — Екатеринбург… Эпицентр осадков пришелся не на Красноуфимск или Полевской, а на район Ревды», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Только за ночь в Ревде выпало 30 сантиметров осадков. Такой снегопад относится к «опасным метеорологическим явлениям». Всю актуальную информацию о разбушевавшейся стихии URA.RU собирает в режиме онлайн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время снегопада 4 мая в Свердловской области сильнее всего завалило Ревду — выпало 32 сантиметра осадков. В остальных городах региона появилось от 20 до трех сантиметров снега, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Высота снежного покрова в сантиметрах по данным метеостанций Свердловской области на 8 утра 4 мая: 32 см — Ревда, 21 см — Бисерть, 14 см — Висим, 14 см — Шамары… 7 см — Екатеринбург… Эпицентр осадков пришелся не на Красноуфимск или Полевской, а на район Ревды», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Только за ночь в Ревде выпало 30 сантиметров осадков. Такой снегопад относится к «опасным метеорологическим явлениям». Всю актуальную информацию о разбушевавшейся стихии URA.RU собирает в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...