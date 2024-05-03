В Свердловской области массово задерживаются поезда. Фото

04 мая 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Задерживаются как поезда дальнего следования, так и пригородные поезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года В Свердловской области из-за непогоды массовово задерживаются поезда. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД, объяснив, что льдом покрыты провода на перегонах Ильмовка — Ревда, Ревда — Решеты и Решеты — Седельниково. «Задерживаются пассажирские поезда дальнего следования: №524 Имеретинский Курорт — Екатеринбург, №256 Кисловодск — Екатеринбург, №96 Москва — Барнаул, №102 Пенза — Нижневартовск, №77 Абакан — Москва, №89 Волгоград — Санкт-Петербург. И пригородные пассажирские поезда: №6966 Дружинино — Баженово, №7234 Шаля — Шарташ, №6321 Керамик — Кузино, №6503 Екатеринбург-Пассажирский — Дружинино. Максимальное время задержки составляет до 5 часов», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. В СвЖД также отметили, что вагоны отапливаются, а пассажиров поездов, задержавшихся на более чем четыре часа, по прибытии накормят. Регион начало заваливать снегом вечером 3 мая. Ожидается, что осадки стихнут к ночи 5 мая. За ситуацией URA.RU следит в режиме онлайн. Красным отмечены рейсы, которые задерживаются Фото: Сергей Бодров © URA.RU Обстановка на вокзале Екатеринбург сейчас такая Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области из-за непогоды массовово задерживаются поезда. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД, объяснив, что льдом покрыты провода на перегонах Ильмовка — Ревда, Ревда — Решеты и Решеты — Седельниково. «Задерживаются пассажирские поезда дальнего следования: №524 Имеретинский Курорт — Екатеринбург, №256 Кисловодск — Екатеринбург, №96 Москва — Барнаул, №102 Пенза — Нижневартовск, №77 Абакан — Москва, №89 Волгоград — Санкт-Петербург. И пригородные пассажирские поезда: №6966 Дружинино — Баженово, №7234 Шаля — Шарташ, №6321 Керамик — Кузино, №6503 Екатеринбург-Пассажирский — Дружинино. Максимальное время задержки составляет до 5 часов», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. В СвЖД также отметили, что вагоны отапливаются, а пассажиров поездов, задержавшихся на более чем четыре часа, по прибытии накормят. Регион начало заваливать снегом вечером 3 мая. Ожидается, что осадки стихнут к ночи 5 мая. За ситуацией URA.RU следит в режиме онлайн.