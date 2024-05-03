В Свердловской области из-за непогоды массовово задерживаются поезда. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД, объяснив, что льдом покрыты провода на перегонах Ильмовка — Ревда, Ревда — Решеты и Решеты — Седельниково.
«Задерживаются пассажирские поезда дальнего следования: №524 Имеретинский Курорт — Екатеринбург, №256 Кисловодск — Екатеринбург, №96 Москва — Барнаул, №102 Пенза — Нижневартовск, №77 Абакан — Москва, №89 Волгоград — Санкт-Петербург. И пригородные пассажирские поезда: №6966 Дружинино — Баженово, №7234 Шаля — Шарташ, №6321 Керамик — Кузино, №6503 Екатеринбург-Пассажирский — Дружинино. Максимальное время задержки составляет до 5 часов», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. В СвЖД также отметили, что вагоны отапливаются, а пассажиров поездов, задержавшихся на более чем четыре часа, по прибытии накормят.
Регион начало заваливать снегом вечером 3 мая. Ожидается, что осадки стихнут к ночи 5 мая. За ситуацией URA.RU следит в режиме онлайн.
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В Свердловской области из-за непогоды массовово задерживаются поезда. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД, объяснив, что льдом покрыты провода на перегонах Ильмовка — Ревда, Ревда — Решеты и Решеты — Седельниково. «Задерживаются пассажирские поезда дальнего следования: №524 Имеретинский Курорт — Екатеринбург, №256 Кисловодск — Екатеринбург, №96 Москва — Барнаул, №102 Пенза — Нижневартовск, №77 Абакан — Москва, №89 Волгоград — Санкт-Петербург. И пригородные пассажирские поезда: №6966 Дружинино — Баженово, №7234 Шаля — Шарташ, №6321 Керамик — Кузино, №6503 Екатеринбург-Пассажирский — Дружинино. Максимальное время задержки составляет до 5 часов», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. В СвЖД также отметили, что вагоны отапливаются, а пассажиров поездов, задержавшихся на более чем четыре часа, по прибытии накормят. Регион начало заваливать снегом вечером 3 мая. Ожидается, что осадки стихнут к ночи 5 мая. За ситуацией URA.RU следит в режиме онлайн.