Врачи из ЯНАО выходили 750-граммового младенца

04 мая 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Рождение произошло на 28 неделе беременности Фото: Илья Московец © URA.RU В Перинатальном центре Ноябрьска врачи выходили девочку Ясмину, которая при рождении весила 750 граммов. Об этом сообщило правительство ЯНАО. «Рождение Ясмины произошло на 28 неделе беременности. На 12 недель раньше обычного срока. Этот ребенок стал первым и очень долгожданным в семье. Из-за угрожающего состояния плода на этом этапе беременности маму срочно госпитализировали из Тарко-Сале в перинатальный центр Ноябрьска, где было принято решение провести плановое кесарево сечение», — написало правительство региона в telegram-канале. Девочка при рождении весила 750 граммов. Первый месяц она провела под постоянным наблюдением реаниматологов. После этого ее и маму перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где продолжалось восстановительное лечение. Сейчас Ясмине уже три месяца. Ее вес достиг 2700 граммов и они с мамой собираются домой. На протяжении всего времени сотрудники Перинатального центра оказали поддержку маме девочки. Ей помогали врачи, медсестры и психологи. По ее словам, специалисты окружили ее заботой и дали позитивный настрой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перинатальном центре Ноябрьска врачи выходили девочку Ясмину, которая при рождении весила 750 граммов. Об этом сообщило правительство ЯНАО. «Рождение Ясмины произошло на 28 неделе беременности. На 12 недель раньше обычного срока. Этот ребенок стал первым и очень долгожданным в семье. Из-за угрожающего состояния плода на этом этапе беременности маму срочно госпитализировали из Тарко-Сале в перинатальный центр Ноябрьска, где было принято решение провести плановое кесарево сечение», — написало правительство региона в telegram-канале. Девочка при рождении весила 750 граммов. Первый месяц она провела под постоянным наблюдением реаниматологов. После этого ее и маму перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где продолжалось восстановительное лечение. Сейчас Ясмине уже три месяца. Ее вес достиг 2700 граммов и они с мамой собираются домой. На протяжении всего времени сотрудники Перинатального центра оказали поддержку маме девочки. Ей помогали врачи, медсестры и психологи. По ее словам, специалисты окружили ее заботой и дали позитивный настрой.