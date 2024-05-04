Плюсовые температуры должны вернуться в город завтра Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Власти Екатеринбурга объявили о природном ЧС в городе в связи с мощнейшими снегопадами. В уборке города задействовали десятки единиц техники, сообщили в пресс-службе администрации. В мэрии уверены, что снегопад завершится к 16:00 4 мая.

«По предварительным данным ФГБУ „Уральское УГМС“, в ночь с 3 на 4 мая 2024 года выпало 8 мм осадков в виде снега. <…> Для предотвращения скользкости на обработку проезжих частей использовано около 50 тонн ПГМ. В день 4 мая борьбу со снегом продолжают 34 КДМ, 27 тракторов МТЗ, 8 фронтальных погрузчиков и 5 грейдеров. Всего около 80 единиц техники», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в городе выпадет до девяти миллиметров снега. Снегопад должен завершиться к 16:00 4 мая, добавили в мэрии.

По данным прокуратуры, в крупнейшем районе города — Чкаловском — перебои с электроснабжением. В общей сложности без света сидят десятки тысяч свердловчан в 24 городах и поселках. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.