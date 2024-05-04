Bild: Raiffeisen Bank International купит долю Дерипаски в венской фирме Strabag

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
Долю Олега Дерипаски намерены выкупить через русский «Райффайзенбанк», пишет Bild Фото:

Австрийская компания Raiffeisen Bank International (RBI) намерена выкупить долю бизнесмена Олега Дерипаски в фирме Strabag. Об этом написали в немецкой газете Bild.

«Австрийская группа Raiffeisen Bank International планирует купить долю в венской строительной фирме Strabag. Эта доля ранее принадлежала Олегу Дерипаске», — говорится в материале.

Уточняется, что сделку планируют провести через русский «Райффайзенбанк», чтобы вывести часть активов РФ. Сумма покупки доли Дерипаски может составить порядка полутора миллиарда евро.

Ранее RBI призвал «Райффайзенбанк» отказаться от сделки с РФ, касающейся покупки долей фирмы Strabag из-за того, что акции компании принадлежат Дерипаске, находящимся под санкциями. По данным Reuters, продажа долей может обострить напряженность австрийского банка с Вашингтоном.

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Австрийская компания Raiffeisen Bank International (RBI) намерена выкупить долю бизнесмена Олега Дерипаски в фирме Strabag. Об этом написали в немецкой газете Bild. «Австрийская группа Raiffeisen Bank International планирует купить долю в венской строительной фирме Strabag. Эта доля ранее принадлежала Олегу Дерипаске», — говорится в материале. Уточняется, что сделку планируют провести через русский «Райффайзенбанк», чтобы вывести часть активов РФ. Сумма покупки доли Дерипаски может составить порядка полутора миллиарда евро. Ранее RBI призвал «Райффайзенбанк» отказаться от сделки с РФ, касающейся покупки долей фирмы Strabag из-за того, что акции компании принадлежат Дерипаске, находящимся под санкциями. По данным Reuters, продажа долей может обострить напряженность австрийского банка с Вашингтоном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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