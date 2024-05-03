В Звериноголовскую больницу, расположенную в Курганской области, доставили современное оборудование. Помощь в закупке и транспортировке техники оказали сотрудники АО «Далур», пояснили в пресс-службе мэрии. Компания из Далматовского района является первым в РФ предприятием по добыче урановых руд способом подземного выщелачивания.
«Фонд больницы пополнился реанимационными устройствами для ручной вентиляции легких, компрессорными ингаляторами, электронными детскими весами, ростомерами, кушетками и прочим медицинским оснащением. Помощь больнице оказали сотрудники АО „Далур“. Они сами закупили, доставили и выгрузили оборудование», — написано в telegram-канале ведомства.
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В Звериноголовскую больницу, расположенную в Курганской области, доставили современное оборудование. Помощь в закупке и транспортировке техники оказали сотрудники АО «Далур», пояснили в пресс-службе мэрии. Компания из Далматовского района является первым в РФ предприятием по добыче урановых руд способом подземного выщелачивания. «Фонд больницы пополнился реанимационными устройствами для ручной вентиляции легких, компрессорными ингаляторами, электронными детскими весами, ростомерами, кушетками и прочим медицинским оснащением. Помощь больнице оказали сотрудники АО „Далур“. Они сами закупили, доставили и выгрузили оборудование», — написано в telegram-канале ведомства. В начале года в межрайонную больницу №7 в Шумихе привезли современное эндоскопическое оборудование стоимостью 7,7 миллиона рублей. Оно предназначено для ранней диагностики онкологических заболеваний.