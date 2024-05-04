Куйвашев дал поручения из-за мощного снегопада в Свердловской области

Евгений Куйвашев поручил главам городов взять под контроль дорожные службы Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил экстренным и дорожным службам региона устранить все последствия снегопада, накрывшего регион 4 мая, в кратчайшие сроки. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области (ДИП).

«Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу… в кратчайшие сроки обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд для автомобильного транспорта, а также сохранять режим повышенной готовности до прекращения снегопадов. Кроме того, Евгений Куйвашев поручил главам свердловских муниципалитетов взять под контроль координацию работы дорожных служб, расчищающих их территории», — говорится в telegram-канале ДИП-а «Свердловский пул».

Сейчас все службы региона находятся в режиме повышенной готовности. Для уборки снега задействовано 176 единиц техники: 49 комбинированных машин, 12 авто с отвалом, 25 грейдеров и 90 другой техники.

В Свердловской области 4 мая прошел мощный снегопад с ледяным дождем. Только на Северном автовокзале Екатеринбурга было отменено около 80 рейсов. На трассах водители стоят в многокилометровых пробках, а сотрудники ГИБДД и МЧС разворачивают пункты обогрева. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.