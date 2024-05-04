Главный свердловский гаишник отправил зама на Пермский тракт, развернуты пункты обогрева. Фото, видео

На вставшем в пробку Пермском тракте развернули пункты обогрева для водителей
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Спящих в машинах водителей будят с помощью громкоговорителей Фото:

Главный госавтоинспектор Свердловской области Алексей Спиридонов отправил на Пермский тракт своего заместителя Дениса Колясникова для оказания помощи сотрудникам ГИБДД и обеспечения безопасности водителей. На трассе с утра 4 мая огромная пробка, развернуты два пункта обогрева, сообщили в ведомстве.

«Главный госавтоинспектор региона Алексей Спиридонов направил на федеральную автодорогу Р-242 „Пермь — Екатеринбург“ своего заместителя, полковника полиции Дениса Колясникова… На 320 км трассы развернут пункт обогрева», — говорится в telegram-канале ГИБДД Свердловской области.

Дорожные службы экстренно убирают снег с трассы, а также будят заснувших на обочине водителей с помощью громкоговорителей. Для получения оперативной информации за дорогой следят с квадрокоптера.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что также был развернут пункт обогрева на 280-м километре трассы. В нем можно отдохнуть, зарядить мобильные устройства, выпить горячий чай и получить первую медицинскую помощь.

Фото:

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Главный госавтоинспектор Свердловской области Алексей Спиридонов отправил на Пермский тракт своего заместителя Дениса Колясникова для оказания помощи сотрудникам ГИБДД и обеспечения безопасности водителей. На трассе с утра 4 мая огромная пробка, развернуты два пункта обогрева, сообщили в ведомстве. «Главный госавтоинспектор региона Алексей Спиридонов направил на федеральную автодорогу Р-242 „Пермь — Екатеринбург“ своего заместителя, полковника полиции Дениса Колясникова… На 320 км трассы развернут пункт обогрева», — говорится в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. Дорожные службы экстренно убирают снег с трассы, а также будят заснувших на обочине водителей с помощью громкоговорителей. Для получения оперативной информации за дорогой следят с квадрокоптера. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что также был развернут пункт обогрева на 280-м километре трассы. В нем можно отдохнуть, зарядить мобильные устройства, выпить горячий чай и получить первую медицинскую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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