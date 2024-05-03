Вице-губернатор ХМАО в ДНР подарил раненым бойцам куличи

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев съездил в больницу Макеевки (ДНР) к раненым бойцам. Там он их поздравил с Пасхой и подарил куличи. Об этом он написал в соцсетях.
«Вместе с главой города [Владислав Ключаров] навестили в Макеевке раненых бойцов из зоны специальной военной операции, которые проходят лечение в Рудничной клинической больнице. Принесли бойцам куличи и поздравили с наступающим праздником Пасхи», — написал Ислаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, вице-губернатор поздравил военных с Днем Победы и с предстоящим десятилетним ДНР, который пройдет 11 мая.
Губернатор Югры Наталья Комарова тоже побывала в Макеевке. Во время своего рабочего визита она передала военнослужащим гуманитарный груз от югорчан. Отмечается, что он включал в себя дроны, приборы ночного видения и ноутбуки. Кроме того, Комарова передала бойцам СВО благодарственные письма губернатора Югры.
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