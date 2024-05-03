03 мая 2024

Вице-губернатор ХМАО в ДНР подарил раненым бойцам куличи

Вице-губернатор ХМАО подарил в ДНР раненым бойцам куличи
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа госпиталя, организованном в кардиоцентре Мариуполя. Украина, госпиталь, раненый, донбасс, палата, больница
Бойцы проходят лечение в Рудничной клинической больнице Фото:

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев съездил в больницу Макеевки (ДНР) к раненым бойцам. Там он их поздравил с Пасхой и подарил куличи. Об этом он написал в соцсетях.

«Вместе с главой города [Владислав Ключаров] навестили в Макеевке раненых бойцов из зоны специальной военной операции, которые проходят лечение в Рудничной клинической больнице. Принесли бойцам куличи и поздравили с наступающим праздником Пасхи», — написал Ислаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, вице-губернатор поздравил военных с Днем Победы и с предстоящим десятилетним ДНР, который пройдет 11 мая.

Губернатор Югры Наталья Комарова тоже побывала в Макеевке. Во время своего рабочего визита она передала военнослужащим гуманитарный груз от югорчан. Отмечается, что он включал в себя дроны, приборы ночного видения и ноутбуки. Кроме того, Комарова передала бойцам СВО благодарственные письма губернатора Югры.

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Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев съездил в больницу Макеевки (ДНР) к раненым бойцам. Там он их поздравил с Пасхой и подарил куличи. Об этом он написал в соцсетях. «Вместе с главой города [Владислав Ключаров] навестили в Макеевке раненых бойцов из зоны специальной военной операции, которые проходят лечение в Рудничной клинической больнице. Принесли бойцам куличи и поздравили с наступающим праздником Пасхи», — написал Ислаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, вице-губернатор поздравил военных с Днем Победы и с предстоящим десятилетним ДНР, который пройдет 11 мая. Губернатор Югры Наталья Комарова тоже побывала в Макеевке. Во время своего рабочего визита она передала военнослужащим гуманитарный груз от югорчан. Отмечается, что он включал в себя дроны, приборы ночного видения и ноутбуки. Кроме того, Комарова передала бойцам СВО благодарственные письма губернатора Югры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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