03 мая 2024

В Тюменской области ожидаются снег и гололед в ночь на Пасху

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пурга. Челябинск, пешеходный переход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга, ветер
Порывы ветра будут достигать до 23 м/с Фото:

В Тюменской области в ночь на 5 мая ожидаются мокрый снег и гололедные явления. Ветер обещают до 23 метров в секунду. Об этом сообщили ГУ МЧС по региону.

«По данным Тюменского ЦГМС, 5 мая 2024 года в ночные часы ожидаются осадки. Местами сильные в виде мокрого снега. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер — от 9 до 14 метров в секунду. Порывы будут достигать до 18-23 метров в секунду», — передает ведомство в telegram-канале.

На дорогах в этот день местами обещают гололедицу. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градуса. Днем потеплеет до +7 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области в ночь на 5 мая ожидаются мокрый снег и гололедные явления. Ветер обещают до 23 метров в секунду. Об этом сообщили ГУ МЧС по региону. «По данным Тюменского ЦГМС, 5 мая 2024 года в ночные часы ожидаются осадки. Местами сильные в виде мокрого снега. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер — от 9 до 14 метров в секунду. Порывы будут достигать до 18-23 метров в секунду», — передает ведомство в telegram-канале. На дорогах в этот день местами обещают гололедицу. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градуса. Днем потеплеет до +7 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...