В Тюменской области ожидаются снег и гололед в ночь на Пасху

04 мая 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Порывы ветра будут достигать до 23 м/с Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области в ночь на 5 мая ожидаются мокрый снег и гололедные явления. Ветер обещают до 23 метров в секунду. Об этом сообщили ГУ МЧС по региону. «По данным Тюменского ЦГМС, 5 мая 2024 года в ночные часы ожидаются осадки. Местами сильные в виде мокрого снега. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер — от 9 до 14 метров в секунду. Порывы будут достигать до 18-23 метров в секунду», — передает ведомство в telegram-канале. На дорогах в этот день местами обещают гололедицу. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градуса. Днем потеплеет до +7 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в ночь на 5 мая ожидаются мокрый снег и гололедные явления. Ветер обещают до 23 метров в секунду. Об этом сообщили ГУ МЧС по региону. «По данным Тюменского ЦГМС, 5 мая 2024 года в ночные часы ожидаются осадки. Местами сильные в виде мокрого снега. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер — от 9 до 14 метров в секунду. Порывы будут достигать до 18-23 метров в секунду», — передает ведомство в telegram-канале. На дорогах в этот день местами обещают гололедицу. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градуса. Днем потеплеет до +7 градусов.