Опальный отец Сергий начал строить в колонии Нижнего Тагила храм

Сергия Романова доставили в нижнетагильскую колонию в первых числах апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший схиигумен Сергий (Романов) начал строить в ИК-13 Нижнего Тагила храм. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к теме.

«Говорят, с первых дней, оказавшись в тагильской колонии, Романов проявил инициативу. Он уже даже приступил к строительству храма на территории исправительного учреждения», — объяснил собеседник агентства.

Романова привезли в тагильскую ИК-13 в первых числах апреля. Он уже отбывал наказание в этой колонии, когда в 1986 году был осужден за убийство. Ныне отлученный от церкви священник проведет за решеткой почти семь лет за склонение к самоубийству, нарушение права на вероисповедание, самоуправство и возбуждение ненависти.