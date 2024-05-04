Опальный отец Сергий начал строить в колонии Нижнего Тагила храм

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Группа поддержки у Измайловского суда во время вынесения приговора отцу Сергию (Романову). Москва, романов николай, отец сергий
Сергия Романова доставили в нижнетагильскую колонию в первых числах апреля Фото:

Бывший схиигумен Сергий (Романов) начал строить в ИК-13 Нижнего Тагила храм. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к теме.

«Говорят, с первых дней, оказавшись в тагильской колонии, Романов проявил инициативу. Он уже даже приступил к строительству храма на территории исправительного учреждения», — объяснил собеседник агентства.

Романова привезли в тагильскую ИК-13 в первых числах апреля. Он уже отбывал наказание в этой колонии, когда в 1986 году был осужден за убийство. Ныне отлученный от церкви священник проведет за решеткой почти семь лет за склонение к самоубийству, нарушение права на вероисповедание, самоуправство и возбуждение ненависти.

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Бывший схиигумен Сергий (Романов) начал строить в ИК-13 Нижнего Тагила храм. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к теме. «Говорят, с первых дней, оказавшись в тагильской колонии, Романов проявил инициативу. Он уже даже приступил к строительству храма на территории исправительного учреждения», — объяснил собеседник агентства. Романова привезли в тагильскую ИК-13 в первых числах апреля. Он уже отбывал наказание в этой колонии, когда в 1986 году был осужден за убийство. Ныне отлученный от церкви священник проведет за решеткой почти семь лет за склонение к самоубийству, нарушение права на вероисповедание, самоуправство и возбуждение ненависти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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