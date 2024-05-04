Свердловчане достают генераторы, оставшись без тепла в жуткие снегопады. Видео

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, генератор
До восстановления электричества некоторые свердловчане используют генераторы Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Жители Полевского (Свердловская область) сидят без электричества с ночи 4 мая. В некоторых домах стоят электрические нагревательные котлы, работающие от сети. Их приходится включать с помощью бензиновых генераторов, рассказал URA.RU читатель.

«Город Полевской, микрорайон Березовая роща. С 02:00 нет света, а значит и отопления. Спасаемся как может. Хотя бы ненадолго запускаем котел», — рассказала пострадавшая от стихии жительница.

Сейчас сотрудники «Облкоммунэнерго» экстренно ликвидируют последствия мощного снегопада, больше всего от которого пострадали Полевской и Первоуральск. Восстановительные работы на территории городских округов не прекращаются ни на минуту, а над устранением аварии трудятся десятки бригад. Подробнее о прошедшем снегопаде — в онлайн-трансляции URA.RU.

Одна из заснеженных дорог в Полевском
Одна из заснеженных дорог в Полевском
Фото:
Количество снега на деревьях
Количество снега на деревьях
Фото:

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Жители Полевского (Свердловская область) сидят без электричества с ночи 4 мая. В некоторых домах стоят электрические нагревательные котлы, работающие от сети. Их приходится включать с помощью бензиновых генераторов, рассказал URA.RU читатель. «Город Полевской, микрорайон Березовая роща. С 02:00 нет света, а значит и отопления. Спасаемся как может. Хотя бы ненадолго запускаем котел», — рассказала пострадавшая от стихии жительница. Сейчас сотрудники «Облкоммунэнерго» экстренно ликвидируют последствия мощного снегопада, больше всего от которого пострадали Полевской и Первоуральск. Восстановительные работы на территории городских округов не прекращаются ни на минуту, а над устранением аварии трудятся десятки бригад. Подробнее о прошедшем снегопаде — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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