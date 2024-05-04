Свердловчане достают генераторы, оставшись без тепла в жуткие снегопады. Видео

04 мая 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

До восстановления электричества некоторые свердловчане используют генераторы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года Жители Полевского (Свердловская область) сидят без электричества с ночи 4 мая. В некоторых домах стоят электрические нагревательные котлы, работающие от сети. Их приходится включать с помощью бензиновых генераторов, рассказал URA.RU читатель. «Город Полевской, микрорайон Березовая роща. С 02:00 нет света, а значит и отопления. Спасаемся как может. Хотя бы ненадолго запускаем котел», — рассказала пострадавшая от стихии жительница. Сейчас сотрудники «Облкоммунэнерго» экстренно ликвидируют последствия мощного снегопада, больше всего от которого пострадали Полевской и Первоуральск. Восстановительные работы на территории городских округов не прекращаются ни на минуту, а над устранением аварии трудятся десятки бригад. Подробнее о прошедшем снегопаде — в онлайн-трансляции URA.RU. Одна из заснеженных дорог в Полевском Фото: читатель URA.RU Количество снега на деревьях Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Полевского (Свердловская область) сидят без электричества с ночи 4 мая. В некоторых домах стоят электрические нагревательные котлы, работающие от сети. Их приходится включать с помощью бензиновых генераторов, рассказал URA.RU читатель. «Город Полевской, микрорайон Березовая роща. С 02:00 нет света, а значит и отопления. Спасаемся как может. Хотя бы ненадолго запускаем котел», — рассказала пострадавшая от стихии жительница. Сейчас сотрудники «Облкоммунэнерго» экстренно ликвидируют последствия мощного снегопада, больше всего от которого пострадали Полевской и Первоуральск. Восстановительные работы на территории городских округов не прекращаются ни на минуту, а над устранением аварии трудятся десятки бригад. Подробнее о прошедшем снегопаде — в онлайн-трансляции URA.RU.