Одним из свидетелей снежной стихии в Екатеринбурге стал популярный у двадцатилетних рэпер Токсис. Об этом рассказал он сам, опубликовав видео, снятое у Hyatt Place на ул. Татищева, в своем telegram-канале.
«Екатеринбург вот так встречает нас. Let It snow (пусть идет снег — прим. ред.) — настроение такое. Едем в клуб на саундчек», — сказал артист. Он выступит вечером в Tele club.
Мощный снегопад накрыл Екатеринбург и. в целом Свердловскую область в ночь на 4 мая. Полиция ограничила движение на трассах, фиксируют массовые задержки автобусов и поездов, десятки тысяч жителей региона сидят без света и тепла. Всю актуальную информацию о непогоде URA.RU собирает в онлайн-трансляции.
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