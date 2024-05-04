Звездный рэпер попал под снег в Екатеринбурге. Видео

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Майский снег (продолжение). Екатеринбург
Вот так выглядит центр города прямо сейчас Фото:

Одним из свидетелей снежной стихии в Екатеринбурге стал популярный у двадцатилетних рэпер Токсис. Об этом рассказал он сам, опубликовав видео, снятое у Hyatt Place на ул. Татищева, в своем telegram-канале.

«Екатеринбург вот так встречает нас. Let It snow (пусть идет снег — прим. ред.) — настроение такое. Едем в клуб на саундчек», — сказал артист. Он выступит вечером в Tele club.

Мощный снегопад накрыл Екатеринбург и. в целом Свердловскую область в ночь на 4 мая. Полиция ограничила движение на трассах, фиксируют массовые задержки автобусов и поездов, десятки тысяч жителей региона сидят без света и тепла. Всю актуальную информацию о непогоде URA.RU собирает в онлайн-трансляции.

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Одним из свидетелей снежной стихии в Екатеринбурге стал популярный у двадцатилетних рэпер Токсис. Об этом рассказал он сам, опубликовав видео, снятое у Hyatt Place на ул. Татищева, в своем telegram-канале. «Екатеринбург вот так встречает нас. Let It snow (пусть идет снег — прим. ред.) — настроение такое. Едем в клуб на саундчек», — сказал артист. Он выступит вечером в Tele club. Мощный снегопад накрыл Екатеринбург и. в целом Свердловскую область в ночь на 4 мая. Полиция ограничила движение на трассах, фиксируют массовые задержки автобусов и поездов, десятки тысяч жителей региона сидят без света и тепла. Всю актуальную информацию о непогоде URA.RU собирает в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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