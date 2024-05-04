Звездный рэпер попал под снег в Екатеринбурге. Видео

04 мая 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Вот так выглядит центр города прямо сейчас Фото: Илья Московец © URA.RU Одним из свидетелей снежной стихии в Екатеринбурге стал популярный у двадцатилетних рэпер Токсис. Об этом рассказал он сам, опубликовав видео, снятое у Hyatt Place на ул. Татищева, в своем telegram-канале. «Екатеринбург вот так встречает нас. Let It snow (пусть идет снег — прим. ред.) — настроение такое. Едем в клуб на саундчек», — сказал артист. Он выступит вечером в Tele club. Мощный снегопад накрыл Екатеринбург и. в целом Свердловскую область в ночь на 4 мая. Полиция ограничила движение на трассах, фиксируют массовые задержки автобусов и поездов, десятки тысяч жителей региона сидят без света и тепла. Всю актуальную информацию о непогоде URA.RU собирает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одним из свидетелей снежной стихии в Екатеринбурге стал популярный у двадцатилетних рэпер Токсис. Об этом рассказал он сам, опубликовав видео, снятое у Hyatt Place на ул. Татищева, в своем telegram-канале. «Екатеринбург вот так встречает нас. Let It snow (пусть идет снег — прим. ред.) — настроение такое. Едем в клуб на саундчек», — сказал артист. Он выступит вечером в Tele club. Мощный снегопад накрыл Екатеринбург и. в целом Свердловскую область в ночь на 4 мая. Полиция ограничила движение на трассах, фиксируют массовые задержки автобусов и поездов, десятки тысяч жителей региона сидят без света и тепла. Всю актуальную информацию о непогоде URA.RU собирает в онлайн-трансляции.