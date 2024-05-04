04 мая 2024
03 мая 2024

Архиепископ Салехардский призвал молиться за русских воинов. Фото

Архиепископ Салехардский Николай поздравил православных с Пасхой
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с архиеписокопом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем. Салехард. Май 2017 г, архиепископ николай, чашин сергей
Владыка Николай поздравил православных жителей ЯНАО с Пасхой Фото:

В ЯНАО православные христиане отмечают праздник Воскресения Христова. В пасхальном поздравлении архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский призвал молиться за ратных людей, сообщили URA.RU в пресс-службе Салехардской епархии.

«Сегодня мы молимся о тех, кто готов, по примеру воинов-победителей, положить душу свою за други своя. И призываем к совместной усиленной молитве о ратных людях — наших соотечественниках, приближающих победу над неправдой и злом и, тем самым, ставших сопричастниками силы и славы Воскресшего Христа, победившего смерть», — обратился архиепископ Николай к жителям ЯНАО.

Пасхальное поздравление он начал с традиционного приветствия «Христос воскрес», которое вот уже почти две тысячи лет «свидетельствует о великой победе Бога над грехом и злом, над смертью и адом». Николай напомнил, что Пасха в этом году поздняя и сравнил ее с праздником Пасхи в 1945 году, который также выпал на май. Он напомнил слова патриарха Алексия I, приветствовавшего победоносных русских воинов и призвал помолиться за «ратных людей».

В завершении, владыка благословил всех православных верующих. «Пусть пасхальная радость и свет Христова Воскресения постоянно пребывает в наших домах и сердцах», — пожелал Николай жителям Ямала.

В ЯНАО ночью 5 мая прошли пасхальные молебны. Православные верующие готовятся встретить благодатный огонь, после чего начнется поздняя Божественная литургия.

Архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай поздравил верующих с пасхой
Архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай поздравил верующих с пасхой
Фото:

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В ЯНАО православные христиане отмечают праздник Воскресения Христова. В пасхальном поздравлении архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский призвал молиться за ратных людей, сообщили URA.RU в пресс-службе Салехардской епархии. «Сегодня мы молимся о тех, кто готов, по примеру воинов-победителей, положить душу свою за други своя. И призываем к совместной усиленной молитве о ратных людях — наших соотечественниках, приближающих победу над неправдой и злом и, тем самым, ставших сопричастниками силы и славы Воскресшего Христа, победившего смерть», — обратился архиепископ Николай к жителям ЯНАО. Пасхальное поздравление он начал с традиционного приветствия «Христос воскрес», которое вот уже почти две тысячи лет «свидетельствует о великой победе Бога над грехом и злом, над смертью и адом». Николай напомнил, что Пасха в этом году поздняя и сравнил ее с праздником Пасхи в 1945 году, который также выпал на май. Он напомнил слова патриарха Алексия I, приветствовавшего победоносных русских воинов и призвал помолиться за «ратных людей». В завершении, владыка благословил всех православных верующих. «Пусть пасхальная радость и свет Христова Воскресения постоянно пребывает в наших домах и сердцах», — пожелал Николай жителям Ямала. В ЯНАО ночью 5 мая прошли пасхальные молебны. Православные верующие готовятся встретить благодатный огонь, после чего начнется поздняя Божественная литургия.
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