03 мая 2024

Пропавшую в марте челябинку Сагдееву нашли мертвой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патруль полиции в городе. Курган, полиция
Устанавливаются все обстоятельства трагедии Фото:

Пропавшую загадочно 17 марта в Челябинске 39-летнюю Анну Сагдееву нашли мертвой. Об этом URA.RU сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК).

«Женщину нашли погибшей. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, нет», — сообщили URA.RU в СУ СК по Челябинской области.

Сагдеева пропала из микрорайона Парковый 17 марта. О пропаже сообщил муж женщины. Позднее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Со слов соседей, женщина конфликтовала с мужем. На камеры попала одна из ссор супругов с рукоприкладством мужа. Супруг уверял, что Анна находится в депрессии и в последние два месяца перед пропажей замкнулась в себе. Последний раз женщину видели на окраине Челябинска, она шла в направлении Курганской трассы. У погибшей остался 9-летний сын.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пропавшую загадочно 17 марта в Челябинске 39-летнюю Анну Сагдееву нашли мертвой. Об этом URA.RU сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК). «Женщину нашли погибшей. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, нет», — сообщили URA.RU в СУ СК по Челябинской области. Сагдеева пропала из микрорайона Парковый 17 марта. О пропаже сообщил муж женщины. Позднее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Со слов соседей, женщина конфликтовала с мужем. На камеры попала одна из ссор супругов с рукоприкладством мужа. Супруг уверял, что Анна находится в депрессии и в последние два месяца перед пропажей замкнулась в себе. Последний раз женщину видели на окраине Челябинска, она шла в направлении Курганской трассы. У погибшей остался 9-летний сын.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...