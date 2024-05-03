Пропавшую в марте челябинку Сагдееву нашли мертвой

04 мая 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Устанавливаются все обстоятельства трагедии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пропавшую загадочно 17 марта в Челябинске 39-летнюю Анну Сагдееву нашли мертвой. Об этом URA.RU сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК). «Женщину нашли погибшей. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, нет», — сообщили URA.RU в СУ СК по Челябинской области. Сагдеева пропала из микрорайона Парковый 17 марта. О пропаже сообщил муж женщины. Позднее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Со слов соседей, женщина конфликтовала с мужем. На камеры попала одна из ссор супругов с рукоприкладством мужа. Супруг уверял, что Анна находится в депрессии и в последние два месяца перед пропажей замкнулась в себе. Последний раз женщину видели на окраине Челябинска, она шла в направлении Курганской трассы. У погибшей остался 9-летний сын. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавшую загадочно 17 марта в Челябинске 39-летнюю Анну Сагдееву нашли мертвой. Об этом URA.RU сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК). «Женщину нашли погибшей. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, нет», — сообщили URA.RU в СУ СК по Челябинской области. Сагдеева пропала из микрорайона Парковый 17 марта. О пропаже сообщил муж женщины. Позднее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Со слов соседей, женщина конфликтовала с мужем. На камеры попала одна из ссор супругов с рукоприкладством мужа. Супруг уверял, что Анна находится в депрессии и в последние два месяца перед пропажей замкнулась в себе. Последний раз женщину видели на окраине Челябинска, она шла в направлении Курганской трассы. У погибшей остался 9-летний сын.