Поиски пропавшей челябинки привели к уголовному делу

21 марта 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Женщина ушла утром 17 марта, последний раз ее видели на окраине Челябинска Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Поиски пропавшей 20 марта жительницы Челябинска привели к возбуждению уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве просят всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, сообщить волонтерам или в полицию. «В производстве регионального СУ СК РФ по Челябинской области находится уголовное дело, возбужденное 20 марта текущего года по факту безвестного исчезновения Сагдеевой Анны Васильевны, 1985 года рождения, проживающей в Челябинске. Женщина ушла из дома по месту своего жительства 17 марта и по настоящее время родственники не располагают сведениями о ее местонахождении», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что с момента возбуждения уголовного дела сформирована следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи, криминалисты регионального СК России и сотрудники полиции. Совместно с волонтерами идут поиски без вести пропавшего человека. В СК просят жителей региона, кто что-либо знает о пропаже женщины или о совершенном в отношении нее преступлении, сообщить в правоохранительные органы. Ранее URA.RU сообщало о поисках 39-летней женщины, которая может быть дезориентирована. По словам волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт», в последний раз ее видели на окраине Челябинска, когда она шла в направлении Курганской трассы. Женщина может быть дезориентирована Сообщество «Лиза Алерт» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поиски пропавшей 20 марта жительницы Челябинска привели к возбуждению уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве просят всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, сообщить волонтерам или в полицию. «В производстве регионального СУ СК РФ по Челябинской области находится уголовное дело, возбужденное 20 марта текущего года по факту безвестного исчезновения Сагдеевой Анны Васильевны, 1985 года рождения, проживающей в Челябинске. Женщина ушла из дома по месту своего жительства 17 марта и по настоящее время родственники не располагают сведениями о ее местонахождении», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что с момента возбуждения уголовного дела сформирована следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи, криминалисты регионального СК России и сотрудники полиции. Совместно с волонтерами идут поиски без вести пропавшего человека. В СК просят жителей региона, кто что-либо знает о пропаже женщины или о совершенном в отношении нее преступлении, сообщить в правоохранительные органы. Ранее URA.RU сообщало о поисках 39-летней женщины, которая может быть дезориентирована. По словам волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт», в последний раз ее видели на окраине Челябинска, когда она шла в направлении Курганской трассы.