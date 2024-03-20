20 марта 2024

Поиски пропавшей челябинки привели к уголовному делу

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Шарташ зимой. Екатеринбург, шарташ, женщина в лесу
Женщина ушла утром 17 марта, последний раз ее видели на окраине Челябинска Фото:

Поиски пропавшей 20 марта жительницы Челябинска привели к возбуждению уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве просят всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, сообщить волонтерам или в полицию.

«В производстве регионального СУ СК РФ по Челябинской области находится уголовное дело, возбужденное 20 марта текущего года по факту безвестного исчезновения Сагдеевой Анны Васильевны, 1985 года рождения, проживающей в Челябинске. Женщина ушла из дома по месту своего жительства 17 марта и по настоящее время родственники не располагают сведениями о ее местонахождении», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что с момента возбуждения уголовного дела сформирована следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи, криминалисты регионального СК России и сотрудники полиции. Совместно с волонтерами идут поиски без вести пропавшего человека. В СК просят жителей региона, кто что-либо знает о пропаже женщины или о совершенном в отношении нее преступлении, сообщить в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU сообщало о поисках 39-летней женщины, которая может быть дезориентирована. По словам волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт», в последний раз ее видели на окраине Челябинска, когда она шла в направлении Курганской трассы.

Женщина может быть дезориентирована
Женщина может быть дезориентирована

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Поиски пропавшей 20 марта жительницы Челябинска привели к возбуждению уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве просят всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, сообщить волонтерам или в полицию. «В производстве регионального СУ СК РФ по Челябинской области находится уголовное дело, возбужденное 20 марта текущего года по факту безвестного исчезновения Сагдеевой Анны Васильевны, 1985 года рождения, проживающей в Челябинске. Женщина ушла из дома по месту своего жительства 17 марта и по настоящее время родственники не располагают сведениями о ее местонахождении», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что с момента возбуждения уголовного дела сформирована следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи, криминалисты регионального СК России и сотрудники полиции. Совместно с волонтерами идут поиски без вести пропавшего человека. В СК просят жителей региона, кто что-либо знает о пропаже женщины или о совершенном в отношении нее преступлении, сообщить в правоохранительные органы. Ранее URA.RU сообщало о поисках 39-летней женщины, которая может быть дезориентирована. По словам волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт», в последний раз ее видели на окраине Челябинска, когда она шла в направлении Курганской трассы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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