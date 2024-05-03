Уровень Тобола у курганского гидропоста опустился на пять сантиметров за полдня

К 20:00 уровень реки в Кургане опустился до 784 сантиметров. За прошедшие 12 часов снижение составило пять сантиметров, свидетельствуют данные информационного портала региона.
«Уровень Тобола над нулевой отметкой поста в Кургане на 20:00 — 784 см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». В восемь утра уровень воды в реке был 789 сантиметров.
Ранее в областном центре власти организовали подвоз питьевой воды к домам пострадавших от паводка. Позже из-за снижения уровня Тобола сняли частичные ограничения на движение по улице Гагарина. О самых важных событиях, связанных с наводнением за прошедший день — узнаете из трансляции URA.RU.
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К 20:00 уровень реки в Кургане опустился до 784 сантиметров. За прошедшие 12 часов снижение составило пять сантиметров, свидетельствуют данные информационного портала региона. «Уровень Тобола над нулевой отметкой поста в Кургане на 20:00 — 784 см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». В восемь утра уровень воды в реке был 789 сантиметров. Ранее в областном центре власти организовали подвоз питьевой воды к домам пострадавших от паводка. Позже из-за снижения уровня Тобола сняли частичные ограничения на движение по улице Гагарина. О самых важных событиях, связанных с наводнением за прошедший день — узнаете из трансляции URA.RU.