03 мая 2024

Уровень Тобола у курганского гидропоста опустился на пять сантиметров за полдня

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Разбор затора у Курганской дамбы. Курган, половодье, спасатели, дамба, зонт, зонтик, паводок, город курган, река тобол, наводнение, городская плотина, разлив, чистка дамбы
В регионе продолжаются противопаводковые мероприятия Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

К 20:00 уровень реки в Кургане опустился до 784 сантиметров. За прошедшие 12 часов снижение составило пять сантиметров, свидетельствуют данные информационного портала региона.

«Уровень Тобола над нулевой отметкой поста в Кургане на 20:00 — 784 см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». В восемь утра уровень воды в реке был 789 сантиметров.

Ранее в областном центре власти организовали подвоз питьевой воды к домам пострадавших от паводка. Позже из-за снижения уровня Тобола сняли частичные ограничения на движение по улице Гагарина. О самых важных событиях, связанных с наводнением за прошедший день — узнаете из трансляции URA.RU.

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К 20:00 уровень реки в Кургане опустился до 784 сантиметров. За прошедшие 12 часов снижение составило пять сантиметров, свидетельствуют данные информационного портала региона. «Уровень Тобола над нулевой отметкой поста в Кургане на 20:00 — 784 см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». В восемь утра уровень воды в реке был 789 сантиметров. Ранее в областном центре власти организовали подвоз питьевой воды к домам пострадавших от паводка. Позже из-за снижения уровня Тобола сняли частичные ограничения на движение по улице Гагарина. О самых важных событиях, связанных с наводнением за прошедший день — узнаете из трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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