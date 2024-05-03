Непогода добралась до Челябинской области (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кунашакском районе Челябинской области 4 мая выпал снег. Видеокадрами природной аномалии с URA.RU поделился читатель.

«Снег дошел до нас. Хорошо, хотя бы посадить ничего не успели», — рассказал URA.RU читатель. В редакцию мужчина прислал видео, где показано, как снег засыпает придомовой участок, на котором уже всходит зеленый газон.

Сообщается, что снег 4 мая в Челябинской области выпал в Аше, Сатке, Снежинске, Каслинском районе. Сотрудники Управления Госавтоинспекции ГУ МДВ России по Челябинской области ранее попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Екатеринбурга.

В Свердловской области в ночь на 4 мая резко испортилась погода. Регион накрыли мощные снегопады, ледяной дождь. Сотни людей из-за обледенения на проводах остаются без электричества, массово задержаны пассажирские поезда. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где собрана вся актуальная информация о последствиях разбушевавшейся непогоды в Свердловской области.