03 мая 2024

Челябинский район засыпает снегом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний май. Екатеринбург , снегопад, парковка
Непогода добралась до Челябинской области (фото из архива) Фото:

В Кунашакском районе Челябинской области 4 мая выпал снег. Видеокадрами природной аномалии с URA.RU поделился читатель.

«Снег дошел до нас. Хорошо, хотя бы посадить ничего не успели», — рассказал URA.RU читатель. В редакцию мужчина прислал видео, где показано, как снег засыпает придомовой участок, на котором уже всходит зеленый газон.

Сообщается, что снег 4 мая в Челябинской области выпал в Аше, Сатке, Снежинске, Каслинском районе. Сотрудники Управления Госавтоинспекции ГУ МДВ России по Челябинской области ранее попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Екатеринбурга.

В Свердловской области в ночь на 4 мая резко испортилась погода. Регион накрыли мощные снегопады, ледяной дождь. Сотни людей из-за обледенения на проводах остаются без электричества, массово задержаны пассажирские поезда. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где собрана вся актуальная информация о последствиях разбушевавшейся непогоды в Свердловской области.

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В Кунашакском районе Челябинской области 4 мая выпал снег. Видеокадрами природной аномалии с URA.RU поделился читатель. «Снег дошел до нас. Хорошо, хотя бы посадить ничего не успели», — рассказал URA.RU читатель. В редакцию мужчина прислал видео, где показано, как снег засыпает придомовой участок, на котором уже всходит зеленый газон. Сообщается, что снег 4 мая в Челябинской области выпал в Аше, Сатке, Снежинске, Каслинском районе. Сотрудники Управления Госавтоинспекции ГУ МДВ России по Челябинской области ранее попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Екатеринбурга. В Свердловской области в ночь на 4 мая резко испортилась погода. Регион накрыли мощные снегопады, ледяной дождь. Сотни людей из-за обледенения на проводах остаются без электричества, массово задержаны пассажирские поезда. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где собрана вся актуальная информация о последствиях разбушевавшейся непогоды в Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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