Госавтоинспекция просит челябинских водителей не ездить в сторону Екатеринбурга. Видео

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В случае непредвиденных ситуаций обращайтесь за помощью к ближайшему экипажу ДПС Фото:

Челябинских водителей предупреждают о резком ухудшении погоды в Свердловской области 4 мая и просят воздержаться от поездок в том направлении. С экстренным видеообращением выступила региональная Госавтоинспекция.

«На автодороге „Подъезд к Екатеринбургу“ Каслинского района 4 мая идут обильные осадки в виде мокрого снега. Просьба к водителям воздержаться от поездок. Если есть острая необходимость в поездке, просьба соблюдать скорость движения и безопасную дистанцию», — говорится в видео, опубликованном telegram-канале Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. На самом видео показана заметенная снегом дорога.

В Свердловской области в ночь на 4 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь. Без электричества остались сотник свердловчан, на дорогах образовались огромные пробки, трассы перекрыты. Движение на федеральной трассе «Екатеринбург-Пермь» из-за снегопада в ночь на 4 мая было полностью остановлено. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.

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Челябинских водителей предупреждают о резком ухудшении погоды в Свердловской области 4 мая и просят воздержаться от поездок в том направлении. С экстренным видеообращением выступила региональная Госавтоинспекция. «На автодороге „Подъезд к Екатеринбургу“ Каслинского района 4 мая идут обильные осадки в виде мокрого снега. Просьба к водителям воздержаться от поездок. Если есть острая необходимость в поездке, просьба соблюдать скорость движения и безопасную дистанцию», — говорится в видео, опубликованном telegram-канале Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. На самом видео показана заметенная снегом дорога. В Свердловской области в ночь на 4 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь. Без электричества остались сотник свердловчан, на дорогах образовались огромные пробки, трассы перекрыты. Движение на федеральной трассе «Екатеринбург-Пермь» из-за снегопада в ночь на 4 мая было полностью остановлено. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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