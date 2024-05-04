Челябинских водителей предупреждают о резком ухудшении погоды в Свердловской области 4 мая и просят воздержаться от поездок в том направлении. С экстренным видеообращением выступила региональная Госавтоинспекция.
«На автодороге „Подъезд к Екатеринбургу“ Каслинского района 4 мая идут обильные осадки в виде мокрого снега. Просьба к водителям воздержаться от поездок. Если есть острая необходимость в поездке, просьба соблюдать скорость движения и безопасную дистанцию», — говорится в видео, опубликованном telegram-канале Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. На самом видео показана заметенная снегом дорога.
В Свердловской области в ночь на 4 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь. Без электричества остались сотник свердловчан, на дорогах образовались огромные пробки, трассы перекрыты. Движение на федеральной трассе «Екатеринбург-Пермь» из-за снегопада в ночь на 4 мая было полностью остановлено. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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