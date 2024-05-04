Частица Благодатного огня доставлена из Иерусалима в Россию. Видео

04 мая 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

Благодатный огонь доставили самолетом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Благодатный огонь, символизирующий воскресение Христово, доставлен на Кубань. Он будет распределен по местным храмам и церквям для празднования Пасхи, об этом сообщает губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Лампадки со священным огнем отправятся во все храмы и церкви края для проведения пасхальных богослужений», — сказано в посте в официальном telegram-канале губернатора. Также Кондратьев делится видео. По традиции, Благодатный огонь зажигается в Иерусалиме и доставляется в разные страны мира к празднику Пасхи. В этом году жители Кубани также смогут ощутить связь с этим древним ритуалом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Благодатный огонь, символизирующий воскресение Христово, доставлен на Кубань. Он будет распределен по местным храмам и церквям для празднования Пасхи, об этом сообщает губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Лампадки со священным огнем отправятся во все храмы и церкви края для проведения пасхальных богослужений», — сказано в посте в официальном telegram-канале губернатора. Также Кондратьев делится видео. По традиции, Благодатный огонь зажигается в Иерусалиме и доставляется в разные страны мира к празднику Пасхи. В этом году жители Кубани также смогут ощутить связь с этим древним ритуалом.