Частица Благодатного огня доставлена из Иерусалима в Россию. Видео

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Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Пасха. Екатеринбург, благодатный огонь, миняйло максим
Благодатный огонь доставили самолетом Фото:

Благодатный огонь, символизирующий воскресение Христово, доставлен на Кубань. Он будет распределен по местным храмам и церквям для празднования Пасхи, об этом сообщает губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Лампадки со священным огнем отправятся во все храмы и церкви края для проведения пасхальных богослужений», — сказано в посте в официальном telegram-канале губернатора. Также Кондратьев делится видео.

По традиции, Благодатный огонь зажигается в Иерусалиме и доставляется в разные страны мира к празднику Пасхи. В этом году жители Кубани также смогут ощутить связь с этим древним ритуалом.

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Благодатный огонь, символизирующий воскресение Христово, доставлен на Кубань. Он будет распределен по местным храмам и церквям для празднования Пасхи, об этом сообщает губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Лампадки со священным огнем отправятся во все храмы и церкви края для проведения пасхальных богослужений», — сказано в посте в официальном telegram-канале губернатора. Также Кондратьев делится видео. По традиции, Благодатный огонь зажигается в Иерусалиме и доставляется в разные страны мира к празднику Пасхи. В этом году жители Кубани также смогут ощутить связь с этим древним ритуалом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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