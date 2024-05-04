Благодатный огонь, символизирующий воскресение Христово, доставлен на Кубань. Он будет распределен по местным храмам и церквям для празднования Пасхи, об этом сообщает губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Лампадки со священным огнем отправятся во все храмы и церкви края для проведения пасхальных богослужений», — сказано в посте в официальном telegram-канале губернатора. Также Кондратьев делится видео.
По традиции, Благодатный огонь зажигается в Иерусалиме и доставляется в разные страны мира к празднику Пасхи. В этом году жители Кубани также смогут ощутить связь с этим древним ритуалом.
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