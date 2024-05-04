The Guardian: виллу Геббельса хотят отдать бесплатно любому желающему

05 мая 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

После воссоединения Германии в 1990 году право собственности на этот объект вернулось к Берлину Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Германии намерены прекратить многолетнюю полемику о дальнейшей судьбе виллы министра пропаганды Адольфа Гитлера Йозефа Геббельса, отдав ее бесплатно любому желающему. Об этом заявил министр финансов Берлина Штефан Эверс. «Я предлагаю всем, кто захочет завладеть этим объектом, получить его в дар», — цитирует слова министра финансов Берлина Штефана Эверса The Guardian . Издание уточняет, что если затея снова не увенчается успехом, то «у Берлина не будет другого выбора, кроме как провести снос, к которому уже подготовились». В Берлине неоднократно пытались передать участок с виллой федеральным властям или земле Бранденбург, где она располагается, чтобы исключить траты за содержание и охрану комплекса, который зарос и пришел в упадок. Ранее в Германии шла длительная общественная дискуссия, следует ли перепрофилировать объект или сровнять бульдозером обширную территорию. Вилла, построенная в 1939 году на лесистом участке с видом на озеро Богензее недалеко от города Вандлиц, находится примерно в 40 километрах к северу от Берлина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Германии намерены прекратить многолетнюю полемику о дальнейшей судьбе виллы министра пропаганды Адольфа Гитлера Йозефа Геббельса, отдав ее бесплатно любому желающему. Об этом заявил министр финансов Берлина Штефан Эверс. «Я предлагаю всем, кто захочет завладеть этим объектом, получить его в дар», — цитирует слова министра финансов Берлина Штефана Эверса The Guardian. Издание уточняет, что если затея снова не увенчается успехом, то «у Берлина не будет другого выбора, кроме как провести снос, к которому уже подготовились». В Берлине неоднократно пытались передать участок с виллой федеральным властям или земле Бранденбург, где она располагается, чтобы исключить траты за содержание и охрану комплекса, который зарос и пришел в упадок. Ранее в Германии шла длительная общественная дискуссия, следует ли перепрофилировать объект или сровнять бульдозером обширную территорию. Вилла, построенная в 1939 году на лесистом участке с видом на озеро Богензее недалеко от города Вандлиц, находится примерно в 40 километрах к северу от Берлина.