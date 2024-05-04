04 мая 2024

Свердловчане несут куличи в храмы, чтобы освятить их к Пасхе. Видео

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Пасхальная экскурсия на хлебокомбинат и птицефабрику «СИТНО». Магнитогорск, продукты, пасха, куличи, еда
Куличи являются важной частью Пасхи Фото:

После праздничного богослужения в свердловских храмах в ночь на 5 мая было совершено освящение пасхальной снеди, включая традиционные куличи и яйца. Об этом сообщает Екатеринбургская Епархия.

«Освящение пасхальных куличей, яиц и других угощений будет проходить в Светлое Христово Воскресенье утром после поздней литургии во всех храмах», — сказано в telegram-канале Епархии.

Таким образом, христиане имеют возможность принести свои пасхальные блюда в церковь для освящения, что является важной частью празднования Пасхи. Эта традиция символизирует благословение и очищение продуктов, которые затем употребляются в течение праздничного дня.

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После праздничного богослужения в свердловских храмах в ночь на 5 мая было совершено освящение пасхальной снеди, включая традиционные куличи и яйца. Об этом сообщает Екатеринбургская Епархия. «Освящение пасхальных куличей, яиц и других угощений будет проходить в Светлое Христово Воскресенье утром после поздней литургии во всех храмах», — сказано в telegram-канале Епархии. Таким образом, христиане имеют возможность принести свои пасхальные блюда в церковь для освящения, что является важной частью празднования Пасхи. Эта традиция символизирует благословение и очищение продуктов, которые затем употребляются в течение праздничного дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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