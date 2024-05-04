После праздничного богослужения в свердловских храмах в ночь на 5 мая было совершено освящение пасхальной снеди, включая традиционные куличи и яйца. Об этом сообщает Екатеринбургская Епархия.
«Освящение пасхальных куличей, яиц и других угощений будет проходить в Светлое Христово Воскресенье утром после поздней литургии во всех храмах», — сказано в telegram-канале Епархии.
Таким образом, христиане имеют возможность принести свои пасхальные блюда в церковь для освящения, что является важной частью празднования Пасхи. Эта традиция символизирует благословение и очищение продуктов, которые затем употребляются в течение праздничного дня.
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