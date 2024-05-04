Сотни свердловчан собрались на главную пасхальную службу. Фото

05 мая 2024 в 01:31 Размер текста - 17 +

В соборе ждут Благодатный огонь, с которым верующие пройдут по центру Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU В Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга проходит пасхальное богослужение с участием митрополита Евгения (Кульберга), нескольких представителей истеблишмента и простых верующих (по меньшей мере 200 человек), передает корреспондент URA.RU. Губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов быть не смогли (в прошлом году приезжали). «За сегодняшний день в мире умерло 162380 человек. Примерно каждую секунду два человека [в мире умирают]. <…> Их лично там встречает некто, один, тот, кто их создал, тот, кто их берег в течение жизни, тот, кто сам был человеком, тот, кто сам пережил смерть и воскрес. И вот знать эту одну истину о воскресении одного Бога-человека для меня важнее, чем все остальные знания, которые есть на Земле. Я знаю, что сегодня мы будем переживать, реально переживать Его воскресение», — рассуждал с журналистами митрополит перед началом службы. В ближайшее время в собор должны доставить Благодатный огонь, за которым делегация от региона летала в Иерусалим. А днем 5 мая в центре города пройдет пасхальный крестный ход — от того же Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови. Он начнется в 16:00. Депутат гордумы Тимофей Жуков (за ним — гендиректор СУМЗ Багир Абдулазизов), глава «Сима-ленда» Андрей Симановский, замминистра культуры Роман Дорохин и замгубернатора Валерий Чайников Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Общественной палаты Екатеринбурга, ректор УрГЭУ Яков Силин Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Руководит службой митрополит Евгений Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга проходит пасхальное богослужение с участием митрополита Евгения (Кульберга), нескольких представителей истеблишмента и простых верующих (по меньшей мере 200 человек), передает корреспондент URA.RU. Губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов быть не смогли (в прошлом году приезжали). «За сегодняшний день в мире умерло 162380 человек. Примерно каждую секунду два человека [в мире умирают]. <…> Их лично там встречает некто, один, тот, кто их создал, тот, кто их берег в течение жизни, тот, кто сам был человеком, тот, кто сам пережил смерть и воскрес. И вот знать эту одну истину о воскресении одного Бога-человека для меня важнее, чем все остальные знания, которые есть на Земле. Я знаю, что сегодня мы будем переживать, реально переживать Его воскресение», — рассуждал с журналистами митрополит перед началом службы. В ближайшее время в собор должны доставить Благодатный огонь, за которым делегация от региона летала в Иерусалим. А днем 5 мая в центре города пройдет пасхальный крестный ход — от того же Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови. Он начнется в 16:00.