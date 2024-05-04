Сотни людей собрались на богослужение в Храме Христа Спасителя. Видео

05 мая 2024 в 02:21 Размер текста - 17 +

В Храме Христа Спасителя проходят пасхальные богослужения Фото: Анна Майорова © URA.RU В Храме Христа Спасителя в Москве ночью 5 мая началась церемония пасхального богослужения. На него собрались сотни людей. «В Храме Христа Спасителя собрались сотни людей, чтобы поприсутствовать на Патриаршем богослужении. Люди внимательно слушают Камерный хор Христа Спасителя. Началась пасхальная полунощница», — сообщается в telegram-канале издания Readovka. После нее патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию. Из соображений безопасности подход к храму ограничен. Закрыты несколько выходов со станции метро «Кропоткинская». Ранее URA.RU сообщало, что Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима в Москву, прибыл в Храм Христа Спасителя. Делегация Фонда Андрея Первозванного привезла его еще в 15 храмов Москвы. Событие является частью празднования Пасхи, которая в 2024 году отмечается 5 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Храме Христа Спасителя в Москве ночью 5 мая началась церемония пасхального богослужения. На него собрались сотни людей. «В Храме Христа Спасителя собрались сотни людей, чтобы поприсутствовать на Патриаршем богослужении. Люди внимательно слушают Камерный хор Христа Спасителя. Началась пасхальная полунощница», — сообщается в telegram-канале издания Readovka. После нее патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию. Из соображений безопасности подход к храму ограничен. Закрыты несколько выходов со станции метро «Кропоткинская». Ранее URA.RU сообщало, что Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима в Москву, прибыл в Храм Христа Спасителя. Делегация Фонда Андрея Первозванного привезла его еще в 15 храмов Москвы. Событие является частью празднования Пасхи, которая в 2024 году отмечается 5 мая.