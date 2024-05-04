04 мая 2024

В Храм Христа Спасителя к началу пасхальной службы доставлен Благодатный огонь

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Пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург , митрополит кирилл, благодатный огонь
Благодатный огонь прибыл в Храм Христа Спасителя Фото:

Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима в Москву, прибыл в Храм Христа Спасителя для пасхального богослужения, которое возглавит патриарх Кирилл. Об этом сообщают корреспонденты с места событий.

«Благодатный огонь из Иерусалима доставлен <…> в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению», — передает корреспондент РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного привезла Благодатный огонь еще 15 храмов Москвы.

Это событие является частью празднования Пасхи, которая в 2024 году отмечается 5 мая. Чудо схождения Благодатного огня ежегодно происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, месте, связанном с жизнью и воскресением Иисуса Христа. Фонд Андрея Первозванного, получивший благословение патриарха Московского и всея Руси, с 2003 года организует доставку Благодатного огня в Россию и проводит просветительские мероприятия.

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Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима в Москву, прибыл в Храм Христа Спасителя для пасхального богослужения, которое возглавит патриарх Кирилл. Об этом сообщают корреспонденты с места событий. «Благодатный огонь из Иерусалима доставлен <…> в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению», — передает корреспондент РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного привезла Благодатный огонь еще 15 храмов Москвы. Это событие является частью празднования Пасхи, которая в 2024 году отмечается 5 мая. Чудо схождения Благодатного огня ежегодно происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, месте, связанном с жизнью и воскресением Иисуса Христа. Фонд Андрея Первозванного, получивший благословение патриарха Московского и всея Руси, с 2003 года организует доставку Благодатного огня в Россию и проводит просветительские мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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