В Храм Христа Спасителя к началу пасхальной службы доставлен Благодатный огонь

05 мая 2024 в 01:40 Размер текста - 17 +

Благодатный огонь прибыл в Храм Христа Спасителя Фото: Анна Майорова © URA.RU Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима в Москву, прибыл в Храм Христа Спасителя для пасхального богослужения, которое возглавит патриарх Кирилл. Об этом сообщают корреспонденты с места событий. «Благодатный огонь из Иерусалима доставлен <…> в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению», — передает корреспондент РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного привезла Благодатный огонь еще 15 храмов Москвы. Это событие является частью празднования Пасхи, которая в 2024 году отмечается 5 мая. Чудо схождения Благодатного огня ежегодно происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, месте, связанном с жизнью и воскресением Иисуса Христа. Фонд Андрея Первозванного, получивший благословение патриарха Московского и всея Руси, с 2003 года организует доставку Благодатного огня в Россию и проводит просветительские мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима в Москву, прибыл в Храм Христа Спасителя для пасхального богослужения, которое возглавит патриарх Кирилл. Об этом сообщают корреспонденты с места событий. «Благодатный огонь из Иерусалима доставлен <…> в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению», — передает корреспондент РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного привезла Благодатный огонь еще 15 храмов Москвы. Это событие является частью празднования Пасхи, которая в 2024 году отмечается 5 мая. Чудо схождения Благодатного огня ежегодно происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, месте, связанном с жизнью и воскресением Иисуса Христа. Фонд Андрея Первозванного, получивший благословение патриарха Московского и всея Руси, с 2003 года организует доставку Благодатного огня в Россию и проводит просветительские мероприятия.