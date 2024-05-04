В Храм Христа Спасителя к началу пасхальной службы доставлен Благодатный огонь

Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима в Москву, прибыл в Храм Христа Спасителя для пасхального богослужения, которое возглавит патриарх Кирилл. Об этом сообщают корреспонденты с места событий.
«Благодатный огонь из Иерусалима доставлен <…> в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению», — передает корреспондент РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного привезла Благодатный огонь еще 15 храмов Москвы.
Это событие является частью празднования Пасхи, которая в 2024 году отмечается 5 мая. Чудо схождения Благодатного огня ежегодно происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, месте, связанном с жизнью и воскресением Иисуса Христа. Фонд Андрея Первозванного, получивший благословение патриарха Московского и всея Руси, с 2003 года организует доставку Благодатного огня в Россию и проводит просветительские мероприятия.
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