04 мая 2024
03 мая 2024

Глава Тюменской области поздравил христиан с Пасхой. Видео

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Семинар-совещание, круглые столы. Москва, моор александр
Александр Моор встречает Пасху в Тюмени с семьей Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил христиан с праздником Светлой Пасхи. Сам он встречает этот праздник в Тюмени с семьей и родными.

«Пасху встречаю в Тюмени вместе с семьей и родными. <…> С праздником Светлой Пасхи», — написал Моор в своем telegram-канале.

Также он поделился видео сельской церкви в селе Абатское (Тюменская область), когда там встречали Вербное воскресенье. По его словам, праздничный колокольный звон было слышно на всю округу.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил христиан с праздником Светлой Пасхи. Сам он встречает этот праздник в Тюмени с семьей и родными. «Пасху встречаю в Тюмени вместе с семьей и родными. <…> С праздником Светлой Пасхи», — написал Моор в своем telegram-канале. Также он поделился видео сельской церкви в селе Абатское (Тюменская область), когда там встречали Вербное воскресенье. По его словам, праздничный колокольный звон было слышно на всю округу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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