Александр Моор встречает Пасху в Тюмени с семьей
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил христиан с праздником Светлой Пасхи. Сам он встречает этот праздник в Тюмени с семьей и родными.
«Пасху встречаю в Тюмени вместе с семьей и родными. <…> С праздником Светлой Пасхи», — написал Моор в своем telegram-канале.
Также он поделился видео сельской церкви в селе Абатское (Тюменская область), когда там встречали Вербное воскресенье. По его словам, праздничный колокольный звон было слышно на всю округу.
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