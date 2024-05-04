Больше сотни машин чистят свердловские дороги ото льда

В Свердловской области 144 единицы спецтехники выпущены для ликвидации последствий снегопада на региональных дорогах. А для устранения гололеда использовано 3 447 тонн пескосоляной смеси. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
«В отдельных районах области зафиксированы сильные гололедные явления, установление временного снежного покрова. Для ликвидации последствий снегопада на региональных дорогах работает 144 единицы спецтехники. Для устранения скользкости использовано 3 447 тонн пескосоляной смеси», — сказано в официальном telegram-канале ведомства.
Ночью 4 мая на Свердловскую область обрушился снегопад и прошел ледяной дождь. На трассах из-за этого случилось много аварий. Только к вечеру 4 мая было зафиксировано 40 ДТП, причем обстановка на дорогах осложняется. Подробнее о последствиях непогоды — в онлайн-трансляции URA.RU.
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