04 мая 2024

В Челябинске резко вырос спрос на услугу по украшению пасхальных яиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Покраска яиц к Пасхе. Екатеринбург, продукты, пасхальное яйцо, пасха, пища, яйцо, покраска яиц, еда, православие
Услуга по украшению пасхальных яиц набирает популярность Фото:

В Челябинске спрос на услугу по украшению пасхальных яиц вырос в шесть раз. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Услуги».

«Украшенные яйца теперь можно купить. В последнее время набирает популярность новая услуга по украшению пасхальных яиц. По всей России спрос вырос в 2,5 раза, а самый большой скачок интереса произошел в Челябинске — там он составил +500%», — заявили URA.RU эксперты «Авито Услуги».

Мастера предлагают как просто раскрасить куриные яйца, так и изготовить шоколадные и декоративные яйца в качестве пасхального подарка. В целом спрос россиян на производство пасхальных яств изменился на треть (+32%). Так куличи начали заказывать почти в два раза чаще, отмечают аналитики.

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В Челябинске спрос на услугу по украшению пасхальных яиц вырос в шесть раз. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Услуги». «Украшенные яйца теперь можно купить. В последнее время набирает популярность новая услуга по украшению пасхальных яиц. По всей России спрос вырос в 2,5 раза, а самый большой скачок интереса произошел в Челябинске — там он составил +500%», — заявили URA.RU эксперты «Авито Услуги». Мастера предлагают как просто раскрасить куриные яйца, так и изготовить шоколадные и декоративные яйца в качестве пасхального подарка. В целом спрос россиян на производство пасхальных яств изменился на треть (+32%). Так куличи начали заказывать почти в два раза чаще, отмечают аналитики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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