В Челябинске резко вырос спрос на услугу по украшению пасхальных яиц

Услуга по украшению пасхальных яиц набирает популярность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске спрос на услугу по украшению пасхальных яиц вырос в шесть раз. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Услуги».

«Украшенные яйца теперь можно купить. В последнее время набирает популярность новая услуга по украшению пасхальных яиц. По всей России спрос вырос в 2,5 раза, а самый большой скачок интереса произошел в Челябинске — там он составил +500%», — заявили URA.RU эксперты «Авито Услуги».

Мастера предлагают как просто раскрасить куриные яйца, так и изготовить шоколадные и декоративные яйца в качестве пасхального подарка. В целом спрос россиян на производство пасхальных яств изменился на треть (+32%). Так куличи начали заказывать почти в два раза чаще, отмечают аналитики.