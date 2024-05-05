Трамп приравнял администрацию Байдена к гестапо

05 мая 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена во вмешательстве в предстоящие выборы, передает NBC News Фото: Official White House / Andrea Hanks Экс-президент США Дональд Трамп, который сейчас является кандидатом в лидеры страны на предстоящих выборах, сравнил текущую администрацию американского главы Джо Байдена с гестапо — тайной полицией времен нацистской Германии. Свое заявление он озвучил на фоне нападок как на него, так и на его ближайших помощников. «Эти люди управляют администрацией гестапо», — сказал Дональд Трамп на одной из закрытых встреч, намекая на власти своей страны, сформированной при Байдене. Его слова передает NBC News. Таким образом Трамп озвучил свою позицию по уголовным преследованиям, которые проводятся в его адрес. Он также вновь намекнул, что таким образом власти вмешиваются в избирательный процесс. В настоящий момент суд в Нью-Йорке рассматривает дело, в рамках которого Трампа обвинили по 34 уголовным статьям. Связаны они с фальсификацией документов, а также сексуальными домогательствами, передает RT. Также Байдена обвиняют в фальсификации выборов в 2020 году. Журналисты Bloomberg недавно отмечали, что бывший президент США имеет серьезные финансовые проблемы на фоне судебных расходов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент США Дональд Трамп, который сейчас является кандидатом в лидеры страны на предстоящих выборах, сравнил текущую администрацию американского главы Джо Байдена с гестапо — тайной полицией времен нацистской Германии. Свое заявление он озвучил на фоне нападок как на него, так и на его ближайших помощников. «Эти люди управляют администрацией гестапо», — сказал Дональд Трамп на одной из закрытых встреч, намекая на власти своей страны, сформированной при Байдене. Его слова передает NBC News. Таким образом Трамп озвучил свою позицию по уголовным преследованиям, которые проводятся в его адрес. Он также вновь намекнул, что таким образом власти вмешиваются в избирательный процесс. В настоящий момент суд в Нью-Йорке рассматривает дело, в рамках которого Трампа обвинили по 34 уголовным статьям. Связаны они с фальсификацией документов, а также сексуальными домогательствами, передает RT. Также Байдена обвиняют в фальсификации выборов в 2020 году. Журналисты Bloomberg недавно отмечали, что бывший президент США имеет серьезные финансовые проблемы на фоне судебных расходов.