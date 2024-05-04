Заключенным ХМАО отправили почти 2 тысячи куличей

05 мая 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Пекари сургутской колонии № 11 приготовили заключенным более 1,7 тысяч куличей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заключенным ХМАО в светлый праздник Воскресения Христова отправили более 1,7 тысяч куличей. Их приготовили пекари сургутской колонии № 11, рассказали в региональном УФСИН России. «Традиционный пасхальный заказ от Ханты-Мансийской митрополии поступил в исправительную колонию № 11. Более 1,7 тысяч куличей отправят для тех, кто отбывает наказание и содержится под стражей в пенитенциарных учреждениях Югры», — написано в группе ведомства «ВКонтакте». В пятницу 3 апреля председатель епархиального отдела по тюремному служению протоиерей Георгий Кошелев посетил колонию и освятил праздничный хлеб. Он отметил, что осужденные «с особым трепетом относятся к выпечке пасхального лакомства», а самые вкусные куличи получаются тогда, когда их делают с душой. Шеф-кондитер из Ханты-Мансийска Юлия Еремина придумала рецепт пасхального кулича для тех, кто не любит изюм. Таким людям предлагается творожное лакомство с цукатами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заключенным ХМАО в светлый праздник Воскресения Христова отправили более 1,7 тысяч куличей. Их приготовили пекари сургутской колонии № 11, рассказали в региональном УФСИН России. «Традиционный пасхальный заказ от Ханты-Мансийской митрополии поступил в исправительную колонию № 11. Более 1,7 тысяч куличей отправят для тех, кто отбывает наказание и содержится под стражей в пенитенциарных учреждениях Югры», — написано в группе ведомства «ВКонтакте». В пятницу 3 апреля председатель епархиального отдела по тюремному служению протоиерей Георгий Кошелев посетил колонию и освятил праздничный хлеб. Он отметил, что осужденные «с особым трепетом относятся к выпечке пасхального лакомства», а самые вкусные куличи получаются тогда, когда их делают с душой. Шеф-кондитер из Ханты-Мансийска Юлия Еремина придумала рецепт пасхального кулича для тех, кто не любит изюм. Таким людям предлагается творожное лакомство с цукатами.