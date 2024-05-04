04 мая 2024
03 мая 2024

Заключенным ХМАО отправили почти 2 тысячи куличей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пекари сургутской колонии № 11 приготовили заключенным более 1,7 тысяч куличей Фото:

Заключенным ХМАО в светлый праздник Воскресения Христова отправили более 1,7 тысяч куличей. Их приготовили пекари сургутской колонии № 11, рассказали в региональном УФСИН России.

«Традиционный пасхальный заказ от Ханты-Мансийской митрополии поступил в исправительную колонию № 11. Более 1,7 тысяч куличей отправят для тех, кто отбывает наказание и содержится под стражей в пенитенциарных учреждениях Югры», — написано в группе ведомства «ВКонтакте».

В пятницу 3 апреля председатель епархиального отдела по тюремному служению протоиерей Георгий Кошелев посетил колонию и освятил праздничный хлеб. Он отметил, что осужденные «с особым трепетом относятся к выпечке пасхального лакомства», а самые вкусные куличи получаются тогда, когда их делают с душой.

Шеф-кондитер из Ханты-Мансийска Юлия Еремина придумала рецепт пасхального кулича для тех, кто не любит изюм. Таким людям предлагается творожное лакомство с цукатами.

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Заключенным ХМАО в светлый праздник Воскресения Христова отправили более 1,7 тысяч куличей. Их приготовили пекари сургутской колонии № 11, рассказали в региональном УФСИН России. «Традиционный пасхальный заказ от Ханты-Мансийской митрополии поступил в исправительную колонию № 11. Более 1,7 тысяч куличей отправят для тех, кто отбывает наказание и содержится под стражей в пенитенциарных учреждениях Югры», — написано в группе ведомства «ВКонтакте». В пятницу 3 апреля председатель епархиального отдела по тюремному служению протоиерей Георгий Кошелев посетил колонию и освятил праздничный хлеб. Он отметил, что осужденные «с особым трепетом относятся к выпечке пасхального лакомства», а самые вкусные куличи получаются тогда, когда их делают с душой. Шеф-кондитер из Ханты-Мансийска Юлия Еремина придумала рецепт пасхального кулича для тех, кто не любит изюм. Таким людям предлагается творожное лакомство с цукатами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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