В Швеции исследователя из Университета Мальме уволили после того, как он заявил, что Россия не бомбит гражданские объекты на Украине. Об этом сообщает шведское агентство Sydsvenskan.
«Исследователь заявил, что Россия не бомбит гражданские объекты на Украине, но что ВСУ бомбят российские объекты», — говорится в материале. Уточняется, что он получит 728 тысяч крон от университета, чтобы прекратить работу.
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В Швеции исследователя из Университета Мальме уволили после того, как он заявил, что Россия не бомбит гражданские объекты на Украине. Об этом сообщает шведское агентство Sydsvenskan. «Исследователь заявил, что Россия не бомбит гражданские объекты на Украине, но что ВСУ бомбят российские объекты», — говорится в материале. Уточняется, что он получит 728 тысяч крон от университета, чтобы прекратить работу. Ранее журналист Рафаэль Гарсия написал, что в Странах Европы появляется все больше поддерживающих Россию. По его словам, сближение интересов левых и правых движений в мире приведет к общей поддержке российской стороны.