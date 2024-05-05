Шведского исследователя уволили за честное мнение о России

Sydsvenskan: в Швеции исследователя уволили за то, что он хвалил Россию
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Исследователь получил 728 тысяч крон, чтобы уйти с работы Фото:

В Швеции исследователя из Университета Мальме уволили после того, как он заявил, что Россия не бомбит гражданские объекты на Украине. Об этом сообщает шведское агентство Sydsvenskan.

«Исследователь заявил, что Россия не бомбит гражданские объекты на Украине, но что ВСУ бомбят российские объекты», — говорится в материале. Уточняется, что он получит 728 тысяч крон от университета, чтобы прекратить работу.

Ранее журналист Рафаэль Гарсия написал, что в Странах Европы появляется все больше поддерживающих Россию. По его словам, сближение интересов левых и правых движений в мире приведет к общей поддержке российской стороны.

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В Швеции исследователя из Университета Мальме уволили после того, как он заявил, что Россия не бомбит гражданские объекты на Украине. Об этом сообщает шведское агентство Sydsvenskan. «Исследователь заявил, что Россия не бомбит гражданские объекты на Украине, но что ВСУ бомбят российские объекты», — говорится в материале. Уточняется, что он получит 728 тысяч крон от университета, чтобы прекратить работу. Ранее журналист Рафаэль Гарсия написал, что в Странах Европы появляется все больше поддерживающих Россию. По его словам, сближение интересов левых и правых движений в мире приведет к общей поддержке российской стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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