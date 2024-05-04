04 мая 2024

К спасению свердловских городов от коллапса подключились бригады из Башкирии

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Ремонтные работы планируется завершить к вечеру 5 мая (архивное фото) Фото:
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Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

На помощь свердловским энергетикам, устраняющим последствия мощнейшего снегопада, прибыли коллеги из Башкирии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».

«В усиление группировки специалистов „Россети Урал“ выдвинуты специалисты из „Башкирэнерго“ в количестве 40 человек, оснащенных дополнительно семью единицами спецтехники», — рассказали на предприятии. Аварийно-восстановительные работы по основной сети компания планирует завершить к вечеру 5 мая. За прошедшие сутки компания вернула электроснабжение 20 тысячам потребителей. В ряде территорий проблемы остаются (список доступен по ссылке).

Над ликвидацией последствий ЧП работает и компания «Облкоммунэнерго». Она вернула электроснабжение 14 тысячам человек, среди которых — жители Первоуральского и Полевского городских округов.

Снегопад накрыл регион в ночь на 4 мая. Всю актуальную информацию о том, как Свердловская область переживает стихию, агентство собирает в онлайн-трансляции.

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На помощь свердловским энергетикам, устраняющим последствия мощнейшего снегопада, прибыли коллеги из Башкирии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал». «В усиление группировки специалистов „Россети Урал“ выдвинуты специалисты из „Башкирэнерго“ в количестве 40 человек, оснащенных дополнительно семью единицами спецтехники», — рассказали на предприятии. Аварийно-восстановительные работы по основной сети компания планирует завершить к вечеру 5 мая. За прошедшие сутки компания вернула электроснабжение 20 тысячам потребителей. В ряде территорий проблемы остаются (список доступен по ссылке). Над ликвидацией последствий ЧП работает и компания «Облкоммунэнерго». Она вернула электроснабжение 14 тысячам человек, среди которых — жители Первоуральского и Полевского городских округов. Снегопад накрыл регион в ночь на 4 мая. Всю актуальную информацию о том, как Свердловская область переживает стихию, агентство собирает в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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