К спасению свердловских городов от коллапса подключились бригады из Башкирии

На помощь свердловским энергетикам, устраняющим последствия мощнейшего снегопада, прибыли коллеги из Башкирии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».
«В усиление группировки специалистов „Россети Урал“ выдвинуты специалисты из „Башкирэнерго“ в количестве 40 человек, оснащенных дополнительно семью единицами спецтехники», — рассказали на предприятии. Аварийно-восстановительные работы по основной сети компания планирует завершить к вечеру 5 мая. За прошедшие сутки компания вернула электроснабжение 20 тысячам потребителей. В ряде территорий проблемы остаются (список доступен по ссылке).
Над ликвидацией последствий ЧП работает и компания «Облкоммунэнерго». Она вернула электроснабжение 14 тысячам человек, среди которых — жители Первоуральского и Полевского городских округов.
Снегопад накрыл регион в ночь на 4 мая. Всю актуальную информацию о том, как Свердловская область переживает стихию, агентство собирает в онлайн-трансляции.
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