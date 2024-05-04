Александр Моор лично проверил обстановку в Заводоуковском городском округе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Река Тобол пошла по старому руслу и начала подтапливать дороги в Заводоуковском городском округе (Тюменская область). Сильнее всего это сказалось на деревне Пономарева и селе Новолыбаево, рассказал губернатор региона Александр Моор.

«Река Тобол сегодня неожиданно напомнила о себе. Вода пошла по старому руслу, по пойме, и подтопила дороги в Заводоуковском городском округе. Наиболее сложная ситуация в деревне Пономарева и селе Новолыбаево», — написал Моор в своем telegram-канале.

Он лично проверил нынешнюю обстановку в этих районах региона. Сейчас там ведется активное укрепление дамб и насыпей, подтапливаемых домов пока нет. В Упорово и Ялуторовске уровень воды в Тоболе продолжает увеличиваться, пик паводка ожидается с 6 по 10 мая.

В Заводоуковском городском округе созывают волонтеров для укрепления защитных сооружений. Желающих помочь ждут в Пономарева.

Паводковая ситуация в городе Ишим улучшилась. С 08:00 Уровень воды там снизился на пять сантиметров, а в селе Абатское — на два. В Викулово подъем воды пока остановился.

В деревне Спирина (Тюменская область) табун лошадей оказался отрезан от суши паводком. Их хозяин обратился за помощью к спасателям, которые благополучно вызволили животных.