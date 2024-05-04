04 мая 2024
03 мая 2024

В Тюменской области сотрудники МЧС спасли от паводка табун лошадей. Видео

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Золотая дорога. Деревня Дианово и Новодостовалово. Курган, лошади, птицы, табун, скотоводство
Лошади паслись в поле, когда из настигла вода Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В деревне Спирина (Тюменская область) табун лошадей оказался отрезан от суши паводком. Их хозяин обратился за помощью к спасателям. О вызволении животных сообщили в МЧС России.

«За помощью обратился житель деревни Спирина. Лошади с жеребятами паслись на поле. Вода стала прибывать, и животные оказались отрезанными от суши. Сотрудники МЧС России перевезли жеребят в лодке на берег», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что взрослые лошади перешли реку вброд. Всего спасено 11 лошадей.

В поселке Плодопитомник Тюменской области сотрудники МЧС спасли из затопленного подворья 12 куриц и передали хозяйке. Женщина сердечно поблагодарила спасителей за оказанную помощь. Позднее в Ишиме был спасен мышонок. Обессиленное животное обнаружили на мешках одной из ишимских дамб сотрудники МЧС.

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В деревне Спирина (Тюменская область) табун лошадей оказался отрезан от суши паводком. Их хозяин обратился за помощью к спасателям. О вызволении животных сообщили в МЧС России. «За помощью обратился житель деревни Спирина. Лошади с жеребятами паслись на поле. Вода стала прибывать, и животные оказались отрезанными от суши. Сотрудники МЧС России перевезли жеребят в лодке на берег», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что взрослые лошади перешли реку вброд. Всего спасено 11 лошадей. В поселке Плодопитомник Тюменской области сотрудники МЧС спасли из затопленного подворья 12 куриц и передали хозяйке. Женщина сердечно поблагодарила спасителей за оказанную помощь. Позднее в Ишиме был спасен мышонок. Обессиленное животное обнаружили на мешках одной из ишимских дамб сотрудники МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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