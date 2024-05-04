В деревне Спирина (Тюменская область) табун лошадей оказался отрезан от суши паводком. Их хозяин обратился за помощью к спасателям. О вызволении животных сообщили в МЧС России.
«За помощью обратился житель деревни Спирина. Лошади с жеребятами паслись на поле. Вода стала прибывать, и животные оказались отрезанными от суши. Сотрудники МЧС России перевезли жеребят в лодке на берег», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что взрослые лошади перешли реку вброд. Всего спасено 11 лошадей.
В поселке Плодопитомник Тюменской области сотрудники МЧС спасли из затопленного подворья 12 куриц и передали хозяйке. Женщина сердечно поблагодарила спасителей за оказанную помощь. Позднее в Ишиме был спасен мышонок. Обессиленное животное обнаружили на мешках одной из ишимских дамб сотрудники МЧС.
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В деревне Спирина (Тюменская область) табун лошадей оказался отрезан от суши паводком. Их хозяин обратился за помощью к спасателям. О вызволении животных сообщили в МЧС России. «За помощью обратился житель деревни Спирина. Лошади с жеребятами паслись на поле. Вода стала прибывать, и животные оказались отрезанными от суши. Сотрудники МЧС России перевезли жеребят в лодке на берег», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что взрослые лошади перешли реку вброд. Всего спасено 11 лошадей. В поселке Плодопитомник Тюменской области сотрудники МЧС спасли из затопленного подворья 12 куриц и передали хозяйке. Женщина сердечно поблагодарила спасителей за оказанную помощь. Позднее в Ишиме был спасен мышонок. Обессиленное животное обнаружили на мешках одной из ишимских дамб сотрудники МЧС.