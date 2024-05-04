В деле убитого мальчика Далера Бобиева появился новый фигурант. Скрин

05 мая 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Первое заседание прошло 3 мая Фото: Илья Московец © URA.RU В деле убитого Далера Бобиева появился новый фигурант — Александр Наумов, муж опекунши мальчика Вероники Наумовой, основной обвиняемой. Екатеринбургский гарнизонный военный суд уже начал рассматривать дело Наумова, рассказал URA.RU информированный источник. Его слова подтверждаются данными из картотеки. «З мая прошло первое заседание. Наумову вменяют п. „г“, „д“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего). Сейчас он под подпиской о невыезде. [Родной] отец Далера был на суде. После заседания он долго не мог прийти в себя, ему было тяжело слышать подробности жизни его ребенка в приемной семье», — отметил собеседник агентства. Следующее заседание назначено на 16 мая. Адвокат Наумова Жанна Калегина на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере пока не ответила. Трагедия, которая по-настоящему потрясла весь Екатеринбург, случилась в июне 2023-го, когда Наумова сама сообщила силовикам о пропаже шестилетнего приемного сына. Его искали тысячи волонтеров, силовики и спасатели. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Вероника Наумова призналась, что малыш погиб еще 2 декабря 2022 года — по ее словам, в результате несчастного случая. Женщина находится в СИЗО. Александр Наумов находился в зоне спецоперации РФ на Украине и об исчезновении Далера, как сообщалось по горячим следам, якобы не знал. Он не стал возвращаться на фронт, забрал детей, которым грозил детский дом, и передал их своей матери. Вся информация о деле Далера Бобиева — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деле убитого Далера Бобиева появился новый фигурант — Александр Наумов, муж опекунши мальчика Вероники Наумовой, основной обвиняемой. Екатеринбургский гарнизонный военный суд уже начал рассматривать дело Наумова, рассказал URA.RU информированный источник. Его слова подтверждаются данными из картотеки. «З мая прошло первое заседание. Наумову вменяют п. „г“, „д“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего). Сейчас он под подпиской о невыезде. [Родной] отец Далера был на суде. После заседания он долго не мог прийти в себя, ему было тяжело слышать подробности жизни его ребенка в приемной семье», — отметил собеседник агентства. Следующее заседание назначено на 16 мая. Адвокат Наумова Жанна Калегина на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере пока не ответила. Трагедия, которая по-настоящему потрясла весь Екатеринбург, случилась в июне 2023-го, когда Наумова сама сообщила силовикам о пропаже шестилетнего приемного сына. Его искали тысячи волонтеров, силовики и спасатели. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Вероника Наумова призналась, что малыш погиб еще 2 декабря 2022 года — по ее словам, в результате несчастного случая. Женщина находится в СИЗО. Александр Наумов находился в зоне спецоперации РФ на Украине и об исчезновении Далера, как сообщалось по горячим следам, якобы не знал. Он не стал возвращаться на фронт, забрал детей, которым грозил детский дом, и передал их своей матери. Вся информация о деле Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.