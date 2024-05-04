В ГИБДД опровергли наличие 40-километровой пробки на трассе Екатеринбург — Пермь

05 мая 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Экипажи ДПС в круглосуточном режиме патрулируют дорогу (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловская Госавтоинспекция опровергает информацию о 40-километрвой пробке на федеральной трассе Екатеринбург — Пермь. По данным ведомства, средняя скорость потока на трассе 20 километров в час, а дорога обработана противогололедными материалами. Движение транспорта, в том числе и на летних шинах, осуществляется в обе полосы, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Свердловская Госавтоинспекция опровергает информацию, размещенную в масс-медиа, о скоплении транспорта на 40 км на трассе Пермь — Екатеринбург и „отсутствии помощи“. Информация не соответствует действительности. Последствия снегопада ликвидированы, трасса обработана противогололедными материалами. Движение транспорта, в том числе и на летних шинах, осуществляется в обе полосы», — сказано в тексте. Также в ведомстве добавили, что средняя скорость потока на трассе — 20 километров в час. Также отмечается, что экипажи ДПС в круглосуточном режиме патрулируют дорогу и контролируют состояние проезжей части. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская Госавтоинспекция опровергает информацию о 40-километрвой пробке на федеральной трассе Екатеринбург — Пермь. По данным ведомства, средняя скорость потока на трассе 20 километров в час, а дорога обработана противогололедными материалами. Движение транспорта, в том числе и на летних шинах, осуществляется в обе полосы, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Свердловская Госавтоинспекция опровергает информацию, размещенную в масс-медиа, о скоплении транспорта на 40 км на трассе Пермь — Екатеринбург и „отсутствии помощи“. Информация не соответствует действительности. Последствия снегопада ликвидированы, трасса обработана противогололедными материалами. Движение транспорта, в том числе и на летних шинах, осуществляется в обе полосы», — сказано в тексте. Также в ведомстве добавили, что средняя скорость потока на трассе — 20 километров в час. Также отмечается, что экипажи ДПС в круглосуточном режиме патрулируют дорогу и контролируют состояние проезжей части.