04 мая 2024

В ГИБДД опровергли наличие 40-километровой пробки на трассе Екатеринбург — Пермь

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Экипажи ДПС в круглосуточном режиме патрулируют дорогу (архивное фото) Фото:

Свердловская Госавтоинспекция опровергает информацию о 40-километрвой пробке на федеральной трассе Екатеринбург — Пермь. По данным ведомства, средняя скорость потока на трассе 20 километров в час, а дорога обработана противогололедными материалами. Движение транспорта, в том числе и на летних шинах, осуществляется в обе полосы, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

«Свердловская Госавтоинспекция опровергает информацию, размещенную в масс-медиа, о скоплении транспорта на 40 км на трассе Пермь — Екатеринбург и „отсутствии помощи“. Информация не соответствует действительности. Последствия снегопада ликвидированы, трасса обработана противогололедными материалами. Движение транспорта, в том числе и на летних шинах, осуществляется в обе полосы», — сказано в тексте.

Также в ведомстве добавили, что средняя скорость потока на трассе — 20 километров в час. Также отмечается, что экипажи ДПС в круглосуточном режиме патрулируют дорогу и контролируют состояние проезжей части.

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Свердловская Госавтоинспекция опровергает информацию о 40-километрвой пробке на федеральной трассе Екатеринбург — Пермь. По данным ведомства, средняя скорость потока на трассе 20 километров в час, а дорога обработана противогололедными материалами. Движение транспорта, в том числе и на летних шинах, осуществляется в обе полосы, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Свердловская Госавтоинспекция опровергает информацию, размещенную в масс-медиа, о скоплении транспорта на 40 км на трассе Пермь — Екатеринбург и „отсутствии помощи“. Информация не соответствует действительности. Последствия снегопада ликвидированы, трасса обработана противогололедными материалами. Движение транспорта, в том числе и на летних шинах, осуществляется в обе полосы», — сказано в тексте. Также в ведомстве добавили, что средняя скорость потока на трассе — 20 километров в час. Также отмечается, что экипажи ДПС в круглосуточном режиме патрулируют дорогу и контролируют состояние проезжей части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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