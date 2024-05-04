Из-за сильного ветра насыпь у трассы Тюмень-Омск нуждается в укреплении

Ветер нагоняет волну на насыпь вдоль трассы Р-402 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Абатском районе Тюменской области бушует сильный ветер. Он нагоняет волну на насыпь вдоль трассы Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, что создает дня нее опасные условия. Сотрудники МЧС в сложных погодных условиях оперативно укрепляют земляную преграду.

«Спасатели МЧС России защищают участок федеральной трассы в Тюменской области В Абатском районе на участке автодороги Р-402 сильный ветер нагоняет волну на насыпь вдоль трассы. Специалисты МЧС России укрепляют временную земляную преграду в сложных погодных условиях», — написано в telegram-канале ведомства.

На месте задействованы 384 спасателя. Также работают 39 единиц техники и 11 плавсредств.

В начале мая трасса также подверглась испытанию сильным ветром. Он рвал пленку и поднимал волны на защитные сооружения.