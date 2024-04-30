Трасса Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск подверглась испытанию сильным ветром. Он рвет пленку и поднимает волны на защитные сооружения. Последствия стихии устраняют челябинские сотрудники МЧС, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Сильный ветер рвет пленку и поднимает волны на защитные сооружения трассы Р-402 возле села Абатское. Последствия непогоды мужественно устраняют сотрудники МЧС — действуют челябинская аэромобильная группировка в количестве 70 человек и другие подразделения», — написал Моор в своем telegram-канале.
Мониторинг состояния дамбы производится круглосуточно. Дорожные службы и техника привлечены к помощи в этом.
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Трасса Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск подверглась испытанию сильным ветром. Он рвет пленку и поднимает волны на защитные сооружения. Последствия стихии устраняют челябинские сотрудники МЧС, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «Сильный ветер рвет пленку и поднимает волны на защитные сооружения трассы Р-402 возле села Абатское. Последствия непогоды мужественно устраняют сотрудники МЧС — действуют челябинская аэромобильная группировка в количестве 70 человек и другие подразделения», — написал Моор в своем telegram-канале. Мониторинг состояния дамбы производится круглосуточно. Дорожные службы и техника привлечены к помощи в этом. Днем 28 апреля тюменскую область настиг штормовой ветер. Из-за него формировалась волна, дамбы и насыпи подвергались большой нагрузке, в разных районах региона происходили разрушения — падали остановки, ограждения, светофоры и деревья. Позже в районе трассы Р-402 были обнаружены протечки в земляной насыпи, а тюменцы в 12 населенных пунктах остались без света из-за молнии и сильного ветра. Сейчас движение на трассе Р-402 затруднено из-за работ по укреплению дамбы.