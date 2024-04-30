Трасса Тюмень-Омск подверглась испытанию стихией. Видео

01 мая 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

Ветер рвет пленку и поднимает волны на трассу Р-402 Фото: Денис Моргунов © URA.RU Трасса Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск подверглась испытанию сильным ветром. Он рвет пленку и поднимает волны на защитные сооружения. Последствия стихии устраняют челябинские сотрудники МЧС, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «Сильный ветер рвет пленку и поднимает волны на защитные сооружения трассы Р-402 возле села Абатское. Последствия непогоды мужественно устраняют сотрудники МЧС — действуют челябинская аэромобильная группировка в количестве 70 человек и другие подразделения», — написал Моор в своем telegram-канале. Мониторинг состояния дамбы производится круглосуточно. Дорожные службы и техника привлечены к помощи в этом. Днем 28 апреля тюменскую область настиг штормовой ветер. Из-за него формировалась волна, дамбы и насыпи подвергались большой нагрузке, в разных районах региона происходили разрушения — падали остановки, ограждения, светофоры и деревья. Позже в районе трассы Р-402 были обнаружены протечки в земляной насыпи, а тюменцы в 12 населенных пунктах остались без света из-за молнии и сильного ветра. Сейчас движение на трассе Р-402 затруднено из-за работ по укреплению дамбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трасса Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск подверглась испытанию сильным ветром. Он рвет пленку и поднимает волны на защитные сооружения. Последствия стихии устраняют челябинские сотрудники МЧС, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «Сильный ветер рвет пленку и поднимает волны на защитные сооружения трассы Р-402 возле села Абатское. Последствия непогоды мужественно устраняют сотрудники МЧС — действуют челябинская аэромобильная группировка в количестве 70 человек и другие подразделения», — написал Моор в своем telegram-канале. Мониторинг состояния дамбы производится круглосуточно. Дорожные службы и техника привлечены к помощи в этом. Днем 28 апреля тюменскую область настиг штормовой ветер. Из-за него формировалась волна, дамбы и насыпи подвергались большой нагрузке, в разных районах региона происходили разрушения — падали остановки, ограждения, светофоры и деревья. Позже в районе трассы Р-402 были обнаружены протечки в земляной насыпи, а тюменцы в 12 населенных пунктах остались без света из-за молнии и сильного ветра. Сейчас движение на трассе Р-402 затруднено из-за работ по укреплению дамбы.