От жуткого снегопада пострадало больше 90 тысяч свердловчан

05 мая 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Электроснабжение было отключено в 49 населенных пунктах Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года От снегопада, накрывшего Свердловскую область в ночь на 4 мая, пострадало больше 90 тысяч человек — без учета тех, кто застрял в автомобильных пробках и поездах. Статистику, в которую вошли оставшиеся без электроэнергии люди, URA.RU привел замгубернатора Азат Салихов. «Электроснабжение было отключено в 49 населенных пунктах в 10 муниципальных округах. Всего [под отключение попали] 91806 человек, в том числе 23238 детей», — поделился Салихов. По его словам, все ответственные организации и ведомства ликвидируют последствия стихии круглосуточно. Как уже сообщало агентство, привлечены десятки оперативных бригад и спецтехника. Ранее министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов анонсировал, что основная часть работ будет завершена к вечеру 5 мая. В полдень Минэнерго России сообщало, что количество потребителей без электроснабжения сократилось до 41 тысячи человек, сейчас эта цифра еще ниже, но точные сведения будут обнародованы позднее. Подробнее о прошедшем снегопаде и его последствиях — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

От снегопада, накрывшего Свердловскую область в ночь на 4 мая, пострадало больше 90 тысяч человек — без учета тех, кто застрял в автомобильных пробках и поездах. Статистику, в которую вошли оставшиеся без электроэнергии люди, URA.RU привел замгубернатора Азат Салихов. «Электроснабжение было отключено в 49 населенных пунктах в 10 муниципальных округах. Всего [под отключение попали] 91806 человек, в том числе 23238 детей», — поделился Салихов. По его словам, все ответственные организации и ведомства ликвидируют последствия стихии круглосуточно. Как уже сообщало агентство, привлечены десятки оперативных бригад и спецтехника. Ранее министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов анонсировал, что основная часть работ будет завершена к вечеру 5 мая. В полдень Минэнерго России сообщало, что количество потребителей без электроснабжения сократилось до 41 тысячи человек, сейчас эта цифра еще ниже, но точные сведения будут обнародованы позднее. Подробнее о прошедшем снегопаде и его последствиях — в онлайн-трансляции URA.RU.