От жуткого снегопада пострадало больше 90 тысяч свердловчан

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Село Узян – озеро Якты-Куль. Башкортостан, снег, зима, деревня, дом, вид сверху
Электроснабжение было отключено в 49 населенных пунктах Фото:
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Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

От снегопада, накрывшего Свердловскую область в ночь на 4 мая, пострадало больше 90 тысяч человек — без учета тех, кто застрял в автомобильных пробках и поездах. Статистику, в которую вошли оставшиеся без электроэнергии люди, URA.RU привел замгубернатора Азат Салихов.

«Электроснабжение было отключено в 49 населенных пунктах в 10 муниципальных округах. Всего [под отключение попали] 91806 человек, в том числе 23238 детей», — поделился Салихов. По его словам, все ответственные организации и ведомства ликвидируют последствия стихии круглосуточно. Как уже сообщало агентство, привлечены десятки оперативных бригад и спецтехника.

Ранее министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов анонсировал, что основная часть работ будет завершена к вечеру 5 мая. В полдень Минэнерго России сообщало, что количество потребителей без электроснабжения сократилось до 41 тысячи человек, сейчас эта цифра еще ниже, но точные сведения будут обнародованы позднее. Подробнее о прошедшем снегопаде и его последствиях — в онлайн-трансляции URA.RU.

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От снегопада, накрывшего Свердловскую область в ночь на 4 мая, пострадало больше 90 тысяч человек — без учета тех, кто застрял в автомобильных пробках и поездах. Статистику, в которую вошли оставшиеся без электроэнергии люди, URA.RU привел замгубернатора Азат Салихов. «Электроснабжение было отключено в 49 населенных пунктах в 10 муниципальных округах. Всего [под отключение попали] 91806 человек, в том числе 23238 детей», — поделился Салихов. По его словам, все ответственные организации и ведомства ликвидируют последствия стихии круглосуточно. Как уже сообщало агентство, привлечены десятки оперативных бригад и спецтехника. Ранее министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов анонсировал, что основная часть работ будет завершена к вечеру 5 мая. В полдень Минэнерго России сообщало, что количество потребителей без электроснабжения сократилось до 41 тысячи человек, сейчас эта цифра еще ниже, но точные сведения будут обнародованы позднее. Подробнее о прошедшем снегопаде и его последствиях — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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