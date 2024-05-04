04 мая 2024
03 мая 2024

В Пермском классическом университете обледенел фонтан «Одуванчик» 5 мая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск фонтана "Одуванчик" ПГНИУ. Пермь
Работу фонтана приостанавливали на зимний период Фото:

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) обледенел фонтан под названием «Одуванчик». Это произошло 5 мая, рассказали в соцсети учреждения.

«Мы были удивлены, когда увидели замерзший фонтан „Одуванчик“! Растопим его огонечками?» — написано в telegram-канале ПГНИУ.

Прикамье накрыло волной холодов с обильными осадками. По данным метеорологов, май станет самым холодным с 2017 года. Из-за снегопада на трассе до Екатеринбурга временно ограничивали движение. А жители региона достали лыжи.

https://t.me/permuniversity/3209
Вода замерзла в фонтане университета
Фото:

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В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) обледенел фонтан под названием «Одуванчик». Это произошло 5 мая, рассказали в соцсети учреждения. «Мы были удивлены, когда увидели замерзший фонтан „Одуванчик“! Растопим его огонечками?» — написано в telegram-канале ПГНИУ. Прикамье накрыло волной холодов с обильными осадками. По данным метеорологов, май станет самым холодным с 2017 года. Из-за снегопада на трассе до Екатеринбурга временно ограничивали движение. А жители региона достали лыжи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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