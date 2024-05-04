Работу фонтана приостанавливали на зимний период
В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) обледенел фонтан под названием «Одуванчик». Это произошло 5 мая, рассказали в соцсети учреждения.
«Мы были удивлены, когда увидели замерзший фонтан „Одуванчик“! Растопим его огонечками?» — написано в telegram-канале ПГНИУ.
Прикамье накрыло волной холодов с обильными осадками. По данным метеорологов, май станет самым холодным с 2017 года. Из-за снегопада на трассе до Екатеринбурга временно ограничивали движение. А жители региона достали лыжи.
Вода замерзла в фонтане университета
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