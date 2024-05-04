Обильный снегопад парализовал движение на трассе Екатеринбург — Пермь. Видео

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Снегопад, зима. Челябинск, снег, снегопад, транспорт, зима, автомобиль, автотранспорт, дорога
Проезд осложняют погодные условия Фото:

Обильные осадки, обрушившиеся на Прикамье и соседние территории, затруднили проезд по трассе Екатеринбург — Пермь. По словам очевидцев, движение остановилось в оба направления.

«Обстановка на трассе Екатеринбург — Пермь. Движение стоит в оба направления», — пояснили подписчики telegram-канала «Пермь с огоньком».

Люди застряли в многочасовой пробке в ночь на 4 апреля. В МЧС пояснили URA.RU, что на федеральной дороге ввели временное ограничение на движение до нормализации погодных условий. Оно распространяется на грузовики и автобусы.

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Обильные осадки, обрушившиеся на Прикамье и соседние территории, затруднили проезд по трассе Екатеринбург — Пермь. По словам очевидцев, движение остановилось в оба направления. «Обстановка на трассе Екатеринбург — Пермь. Движение стоит в оба направления», — пояснили подписчики telegram-канала «Пермь с огоньком». Люди застряли в многочасовой пробке в ночь на 4 апреля. В МЧС пояснили URA.RU, что на федеральной дороге ввели временное ограничение на движение до нормализации погодных условий. Оно распространяется на грузовики и автобусы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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