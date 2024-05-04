Проезд осложняют погодные условия
Обильные осадки, обрушившиеся на Прикамье и соседние территории, затруднили проезд по трассе Екатеринбург — Пермь. По словам очевидцев, движение остановилось в оба направления.
«Обстановка на трассе Екатеринбург — Пермь. Движение стоит в оба направления», — пояснили подписчики telegram-канала «Пермь с огоньком».
Люди застряли в многочасовой пробке в ночь на 4 апреля. В МЧС пояснили URA.RU, что на федеральной дороге ввели временное ограничение на движение до нормализации погодных условий. Оно распространяется на грузовики и автобусы.
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