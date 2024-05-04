Обильный снегопад парализовал движение на трассе Екатеринбург — Пермь. Видео

04 мая 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Проезд осложняют погодные условия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обильные осадки, обрушившиеся на Прикамье и соседние территории, затруднили проезд по трассе Екатеринбург — Пермь. По словам очевидцев, движение остановилось в оба направления. «Обстановка на трассе Екатеринбург — Пермь. Движение стоит в оба направления», — пояснили подписчики telegram-канала «Пермь с огоньком». Люди застряли в многочасовой пробке в ночь на 4 апреля. В МЧС пояснили URA.RU, что на федеральной дороге ввели временное ограничение на движение до нормализации погодных условий. Оно распространяется на грузовики и автобусы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обильные осадки, обрушившиеся на Прикамье и соседние территории, затруднили проезд по трассе Екатеринбург — Пермь. По словам очевидцев, движение остановилось в оба направления. «Обстановка на трассе Екатеринбург — Пермь. Движение стоит в оба направления», — пояснили подписчики telegram-канала «Пермь с огоньком». Люди застряли в многочасовой пробке в ночь на 4 апреля. В МЧС пояснили URA.RU, что на федеральной дороге ввели временное ограничение на движение до нормализации погодных условий. Оно распространяется на грузовики и автобусы.