В Пермском каре жители деревни Брехово Суксунского района совершают прогулки на лыжах после прошедшего снегопада. Об это рассказали очевидцы, которые засняли увиденное на камеру.
«Деревня Брехово, Суксунский район. Жители достали лыжи в мае», — на слова местных жителей ссылается telegram-канал «Пермь с огоньком».
Наиболее существенные осадки в Прикамье были зафиксированы в Суксуне и Октябрьском. Из-за снегопада движение на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург было парализовано. Там ввели запрет на движение грузовиков и автобусов. По данным метеорологов, резкое майское похолодание в регионе может стать самым сильным за 22 года.
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В Пермском каре жители деревни Брехово Суксунского района совершают прогулки на лыжах после прошедшего снегопада. Об это рассказали очевидцы, которые засняли увиденное на камеру. «Деревня Брехово, Суксунский район. Жители достали лыжи в мае», — на слова местных жителей ссылается telegram-канал «Пермь с огоньком». Наиболее существенные осадки в Прикамье были зафиксированы в Суксуне и Октябрьском. Из-за снегопада движение на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург было парализовано. Там ввели запрет на движение грузовиков и автобусов. По данным метеорологов, резкое майское похолодание в регионе может стать самым сильным за 22 года.