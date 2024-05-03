03 мая 2024

Пермяки встали на лыжи после прошедшего майского снегопада. Видео

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Открытие этапа детского Кубка России по шахматам «Кубок титанов». Свердловская область, Верхняя Салда, лыжник
Величина снежного покрова позволила жителям региона передвигаться на лыжах (архивное фото) Фото:

В Пермском каре жители деревни Брехово Суксунского района совершают прогулки на лыжах после прошедшего снегопада. Об это рассказали очевидцы, которые засняли увиденное на камеру.

«Деревня Брехово, Суксунский район. Жители достали лыжи в мае», — на слова местных жителей ссылается telegram-канал «Пермь с огоньком».

Наиболее существенные осадки в Прикамье были зафиксированы в Суксуне и Октябрьском. Из-за снегопада движение на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург было парализовано. Там ввели запрет на движение грузовиков и автобусов. По данным метеорологов, резкое майское похолодание в регионе может стать самым сильным за 22 года.

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В Пермском каре жители деревни Брехово Суксунского района совершают прогулки на лыжах после прошедшего снегопада. Об это рассказали очевидцы, которые засняли увиденное на камеру. «Деревня Брехово, Суксунский район. Жители достали лыжи в мае», — на слова местных жителей ссылается telegram-канал «Пермь с огоньком». Наиболее существенные осадки в Прикамье были зафиксированы в Суксуне и Октябрьском. Из-за снегопада движение на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург было парализовано. Там ввели запрет на движение грузовиков и автобусов. По данным метеорологов, резкое майское похолодание в регионе может стать самым сильным за 22 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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