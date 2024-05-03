Пермяки встали на лыжи после прошедшего майского снегопада. Видео

04 мая 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Величина снежного покрова позволила жителям региона передвигаться на лыжах (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском каре жители деревни Брехово Суксунского района совершают прогулки на лыжах после прошедшего снегопада. Об это рассказали очевидцы, которые засняли увиденное на камеру. «Деревня Брехово, Суксунский район. Жители достали лыжи в мае», — на слова местных жителей ссылается telegram-канал «Пермь с огоньком». Наиболее существенные осадки в Прикамье были зафиксированы в Суксуне и Октябрьском. Из-за снегопада движение на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург было парализовано. Там ввели запрет на движение грузовиков и автобусов. По данным метеорологов, резкое майское похолодание в регионе может стать самым сильным за 22 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском каре жители деревни Брехово Суксунского района совершают прогулки на лыжах после прошедшего снегопада. Об это рассказали очевидцы, которые засняли увиденное на камеру. «Деревня Брехово, Суксунский район. Жители достали лыжи в мае», — на слова местных жителей ссылается telegram-канал «Пермь с огоньком». Наиболее существенные осадки в Прикамье были зафиксированы в Суксуне и Октябрьском. Из-за снегопада движение на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург было парализовано. Там ввели запрет на движение грузовиков и автобусов. По данным метеорологов, резкое майское похолодание в регионе может стать самым сильным за 22 года.