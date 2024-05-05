05 мая 2024

В Екатеринбурге побит вековой температурный рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночной центр. Екатеринбург, слякоть, мокрый снег, след на снегу
Максимальная температура в регионе была в Тугулыме — +5,3 градуса Фото:
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Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

В Екатеринбурге 5 мая среднесуточная температура воздуха составила -1,7 градуса. Это самый холодный день с 1919 года, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В Екатеринбурге среднесуточная температура: -1,7 (-12,1 к норме) — самый холодный день 5 мая с 1919 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В 1986 году 5 мая температура воздуха также была -1,7 градуса.

В Свердловской области максимальная температура днем зафиксирована в Тугулыме — +5,3 градуса. Холоднее всего днем было в Сысерти — +0,5 градуса. В Ревде и Верхнем Дуброво отметки градусников не поднимались выше +0,6 градуса.

Вместе с холодами в регион пришли мощные снегопады, которые оставили без электричества сотни свердловчан. Трассы сковал лед, а в городах произошло десятки ДТП. За последствиями выпавших осадков и их ликвидацией URA.RU следит в режиме онлайн.

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В Екатеринбурге 5 мая среднесуточная температура воздуха составила -1,7 градуса. Это самый холодный день с 1919 года, сообщил синоптик Алексей Пулин. «В Екатеринбурге среднесуточная температура: -1,7 (-12,1 к норме) — самый холодный день 5 мая с 1919 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В 1986 году 5 мая температура воздуха также была -1,7 градуса. В Свердловской области максимальная температура днем зафиксирована в Тугулыме — +5,3 градуса. Холоднее всего днем было в Сысерти — +0,5 градуса. В Ревде и Верхнем Дуброво отметки градусников не поднимались выше +0,6 градуса. Вместе с холодами в регион пришли мощные снегопады, которые оставили без электричества сотни свердловчан. Трассы сковал лед, а в городах произошло десятки ДТП. За последствиями выпавших осадков и их ликвидацией URA.RU следит в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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