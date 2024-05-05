Вода в Чебаркуле впервые поднялась за последние годы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вода в озере Чебаркуль (Челябинская область) после весеннего половодья поднялась почти на полметра. Озеро, в которое в 2013 году упал метеорит, резко обмелело за последние пять лет и увеличение воды в нем — важное событие. Об этом URA.RU рассказал местный житель.

«Вода в Чебаркуле поднялась не менее, чем на 30 сантиметров. В последние лет пять, если не больше, мы не наблюдали подобное. Обычно после зимы или засушливого лета вода уходила все дальше и дальше от берега», — рассказал URA.RU местный житель.

Со слов мужчины, сейчас вода заметно прибыла. Она вернулась к берегу примерно на пять метров, в сравнении с осенью 2023 года. Сейчас вода находится на том же уровне, на каком была два-три года назад. «Событие, безусловно, радостное. Сама вода в озере Чебаркуль чистая и прозрачная, не хуже, чем на Тургояке или Увильдах. Только берег весь в траве и водорослях, но это последствия резкого обмеления», — добавил мужчина.

Озеро Чебаркуль в Челябинской области стало известно на весь мир после падения в него в 2013 году метеорита. В октябре того же года водолазы подняли со дна самый большой осколок.

Ранее читатель URA.RU сообщил, что вода в курортном озере Большой Кисегач в Чебаркульском районе после весеннего половодья также поднялась на полметра. Водоем аналогично обмелел за последние годы. Но нынешней весной вода хорошо прибыла. С берега было видно, как она приходит с каждым часом, добавил читатель.

Вода вернулась к уровню, на котором была два-три года назад Фото предоставлено читателем

Подъем воды особенно заметен на пляже «Мелкие пески» Фото предоставлено читателем