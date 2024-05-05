Завод поставляющей оружие ВСУ компании Diehl горит третьи сутки

06 мая 2024 в 01:28 Размер текста - 17 +

В Германии уже три дня не могут потушить пожар на заводе Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Берлине продолжается операция по тушению пожара на заводе Diehl, компании, которая производит системы ПВО для Киева. Огонь не могут потушить уже третий день. Об этом сообщает издание Tagesspiegel. «Берлинские пожарные все еще заняты пожаром на металлообрабатывающем предприятии в районе Берлина Лихтерфельде. Десять расчетов дежурят на месте пожара на улице Ам Штихьканал», — говорится в статье с ссылкой на официального представителя пожарной службы. Представитель пожарной службы сообщил, что операция по тушению пожара займет еще некоторое время, и добавил: «Все, что еще может гореть, сгорит». Ожидается, что в понедельник начнется снос остатков сгоревшего здания. Ранее в пятницу жителям Берлина было разослано экстренное оповещение с предупреждением об опасности из-за пожара на заводе в районе Лихтерфельде, откуда распространяется ядовитый дым. Горожанам рекомендовали избегать посещения этого района, закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Берлине продолжается операция по тушению пожара на заводе Diehl, компании, которая производит системы ПВО для Киева. Огонь не могут потушить уже третий день. Об этом сообщает издание Tagesspiegel. «Берлинские пожарные все еще заняты пожаром на металлообрабатывающем предприятии в районе Берлина Лихтерфельде. Десять расчетов дежурят на месте пожара на улице Ам Штихьканал», — говорится в статье с ссылкой на официального представителя пожарной службы. Представитель пожарной службы сообщил, что операция по тушению пожара займет еще некоторое время, и добавил: «Все, что еще может гореть, сгорит». Ожидается, что в понедельник начнется снос остатков сгоревшего здания. Ранее в пятницу жителям Берлина было разослано экстренное оповещение с предупреждением об опасности из-за пожара на заводе в районе Лихтерфельде, откуда распространяется ядовитый дым. Горожанам рекомендовали избегать посещения этого района, закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции.