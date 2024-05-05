05 мая 2024
04 мая 2024

У тягача отвалились колеса при перевозке яхты возле Коммунального моста в Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителю пришлось собирать гайки на дороге
Водителю пришлось собирать гайки на дороге Фото:

В Перми у большегруза отвалились колеса рядом с Коммунальным мостом. По словам очевидец, ДТП произошло на улице Борцов Революции. Судя по опубликованному видео, на платформе перевозили яхту.

«У автогиганта слетели колеса. Задело три авто. Авария случилась на Борцов Революции около Коммунального моста. Водитель собирал гайки на дороге», — слова очевидцев приводит telegram-канал «Большая Пермь».

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в пресс-службе ГУ МВД России по Пермском краю. Ответ ожидается.

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В Перми у большегруза отвалились колеса рядом с Коммунальным мостом. По словам очевидец, ДТП произошло на улице Борцов Революции. Судя по опубликованному видео, на платформе перевозили яхту. «У автогиганта слетели колеса. Задело три авто. Авария случилась на Борцов Революции около Коммунального моста. Водитель собирал гайки на дороге», — слова очевидцев приводит telegram-канал «Большая Пермь». Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в пресс-службе ГУ МВД России по Пермском краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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