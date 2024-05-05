У тягача отвалились колеса при перевозке яхты возле Коммунального моста в Перми. Видео

06 мая 2024 в 03:55 Размер текста - 17 +

Водителю пришлось собирать гайки на дороге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми у большегруза отвалились колеса рядом с Коммунальным мостом. По словам очевидец, ДТП произошло на улице Борцов Революции. Судя по опубликованному видео, на платформе перевозили яхту. «У автогиганта слетели колеса. Задело три авто. Авария случилась на Борцов Революции около Коммунального моста. Водитель собирал гайки на дороге», — слова очевидцев приводит telegram-канал «Большая Пермь». Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в пресс-службе ГУ МВД России по Пермском краю. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми у большегруза отвалились колеса рядом с Коммунальным мостом. По словам очевидец, ДТП произошло на улице Борцов Революции. Судя по опубликованному видео, на платформе перевозили яхту. «У автогиганта слетели колеса. Задело три авто. Авария случилась на Борцов Революции около Коммунального моста. Водитель собирал гайки на дороге», — слова очевидцев приводит telegram-канал «Большая Пермь». Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в пресс-службе ГУ МВД России по Пермском краю. Ответ ожидается.