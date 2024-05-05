05 мая 2024

Задержаны подозреваемые в убийстве военкора из Техаса Рассела Бентли

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемые находятся под стражей Фото:

Были арестованы подозреваемые в убийстве американского журналиста Рассела Бентли с позывным «Техас». Сейчас они сотрудничают с правоохранительными органами. Об этом сообщил адвокат вдовы.

«Дело было возбуждено, проводится судебно-медицинская экспертиза по найденным останкам. Подозреваемые, совершившие это преступление, находятся под стражей и активно сотрудничают с правоохранительными органами», — сказал адвокат, слова которого передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам адвоката, расследованием занимаются следователи. Он уточнил, что не может раскрывать все детали из-за конфиденциальности расследования.

Агентство URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Информация о пропаже американского журналиста с гражданством РФ Рассела Бентли появилась 10 апреля. Его жена рассказала, что супруг поехал снимать последствия удара по Петровскому району Донецка, откуда поехал помогать людям и перестал выходить на связь. О его смерти рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. О том, чем известен военкор по кличке «Техас», вступивший в ополчение ДНР, — в материале URA.RU.

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Были арестованы подозреваемые в убийстве американского журналиста Рассела Бентли с позывным «Техас». Сейчас они сотрудничают с правоохранительными органами. Об этом сообщил адвокат вдовы. «Дело было возбуждено, проводится судебно-медицинская экспертиза по найденным останкам. Подозреваемые, совершившие это преступление, находятся под стражей и активно сотрудничают с правоохранительными органами», — сказал адвокат, слова которого передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По словам адвоката, расследованием занимаются следователи. Он уточнил, что не может раскрывать все детали из-за конфиденциальности расследования. Агентство URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Информация о пропаже американского журналиста с гражданством РФ Рассела Бентли появилась 10 апреля. Его жена рассказала, что супруг поехал снимать последствия удара по Петровскому району Донецка, откуда поехал помогать людям и перестал выходить на связь. О его смерти рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. О том, чем известен военкор по кличке «Техас», вступивший в ополчение ДНР, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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